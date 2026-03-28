Η Ταϊλάνδη έκλεισε συμφωνία με το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ

Για τη διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο στενό που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου

δεξαμενόπλοιο στο Στενό Ορμούζ

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το Στενό του Ορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ταϊλάνδη Ιράν πετρέλαιο Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
