Ο Τραμπ ελπίζει ότι το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την επίθεση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την έναρξη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι η χώρα θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα το δούμε. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στην ηγεσία που δεν θα επιστρέψουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Fox News Jennifer Griffin

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.