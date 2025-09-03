Το Ιράν είχε αυξήσει ελαφρώς το απόθεμά του σε ουράνιο εμπλουτισμένο έως και 60% λίγο πριν την επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Κοντά σε επίπεδα οπλικού βαθμού

Η έκθεση αναφέρει ότι το απόθεμα του Ιράν σε ουράνιο εξαιρετικά υψηλού εμπλουτισμού έφτασε τα 440,9 κιλά σε μορφή εξαφθοριούχου ουρανίου (UF6), υλικό που μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω εμπλουτισμό μέσω φυγοκεντρητών.

Ο εμπλουτισμός στο 60% είναι ήδη πολύ κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, το οποίο θεωρείται 90%.

Σύμφωνα με την κλίμακα υπολογισμού της IAEA, η ποσότητα αυτή, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, είναι αρκετή για την παραγωγή έως και δέκα πυρηνικών βομβών.

