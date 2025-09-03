Η Cardi B κέρδισε τη δίκη που αφορούσε αγωγή σεκιουριτά, η οποία υποστήριζε ότι η ράπερ της είχε επιτεθεί σε ιατρείο κατά τη διάρκεια της - τότε μυστικής - πρώτης εγκυμοσύνης της.

Οι δώδεκα ένορκοι σε δικαστήριο της Alhambra στην Καλιφόρνια, χρειάστηκαν μόλις μία ώρα για να αποφασίσουν ότι η Cardi Β δεν ευθύνεται για την αγωγή της Emani Ellis, η οποία ισχυριζόταν ότι η τραγουδίστρια την τραυμάτισε στο πρόσωπο με το νύχι της και την έφτυσε στο διάδρομο ενός γυναικολογικού ιατρείου στο Beverly Hills, τον Φεβρουάριο του 2018.

Αν και για την ετυμηγορία απαιτούνταν μόνο εννέα από τους δώδεκα ενόρκους (έξι άνδρες, έξι γυναίκες), η απόφαση ήταν ομόφωνη.

«Την επόμενη φορά που κάποιος θα προσπαθήσει να καταθέσει μια γελοία αγωγή εναντίον μου, θα αντεπιτεθώ με μήνυση και θα τον κάνω να πληρώσει. Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι», δήλωσε η Cardi Β έξω από το δικαστήριο, όπου πόζαρε και για φωτογραφίες με θαυμαστές.

Η ίδια πρόσθεσε ότι αναγκάστηκε να χάσει την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της εξαιτίας της δίκης, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι το μέτωπό της είχε γίνει «κόκκινο και ταλαιπωρημένο» από τις συνεχείς αλλαγές περουκών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Σε ένα περιστατικό που κατέγραψαν κάμερες πριν από την ετυμηγορία, η γνωστή ράπερ πέταξε έναν μαρκαδόρο σε έναν άντρα που της φώναξε ερωτήσεις για το αν είναι ξανά έγκυος και ποιος είναι ο πατέρας. Η ίδια χαρακτήρισε τις ερωτήσεις «προσβλητικές».

«Δεν την άγγιξα ποτέ»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που μεταδόθηκε ζωντανά και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, η Cardi κατέθεσε ότι φοβόταν πως η Ellis θα αποκάλυπτε δημόσια την εγκυμοσύνη της. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε λογομαχία, αλλά τόνισε πως δεν υπήρξε καμία σωματική επίθεση.

«Θα το πω μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου. Δεν την άγγιξα ποτέ. Δεν έβαλα ποτέ τα χέρια μου πάνω της», δήλωσε μετά την απόφαση.

Ο δικηγόρος της Ellis, Ron Rosen Janfaza, είπε ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση.

Η πλευρά της ενάγουσας

Η Ellis, η οποία εργαζόταν ως σεκιουριτάς στο κτίριο, κατέθεσε ότι το περιστατικό την ταπείνωσε και της άφησε τραύμα στο πρόσωπο που χρειάστηκε αισθητική επέμβαση. Υποστήριξε επίσης ότι έχασε τη δουλειά της και διεκδικούσε αποζημιώσεις για ιατρικά έξοδα, ψυχικό και σωματικό πόνο, καθώς και χαμένα εισοδήματα, ενώ η Cardi ανέφερε από το βήμα του μάρτυρα ότι η αγωγή ζητούσε «24 εκατομμύρια δολάρια».

Ο Janfaza είπε στο δικαστήριο ότι η πελάτισσά του «έχασε το μέλλον της» λόγω του περιστατικού, καθώς φιλοδοξούσε να εργαστεί σε σώματα ασφαλείας ή σε συναφή επαγγέλματα.

Επέκρινε επίσης τη ράπερ για το υβριστικό λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε στη διάρκεια της κατάθεσης, λέγοντας στους ενόρκους: «Αυτό είναι δικαστήριο, δεν μπορείς να μιλάς έτσι».

Το παρασκήνιο

Η Cardi Β κατέθεσε ότι βρισκόταν στο Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο του 2018 για επαγγελματικές υποχρεώσεις ενόψει του NBA All-Star Game, όντας τεσσάρων μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Offset. Είχε ενημερώσει μόνο το στενό της κύκλο, αλλά ούτε το κοινό της, ούτε τους γονείς της.

Το ιατρείο ήταν κλειστό για άλλους ασθενείς εκείνη την ημέρα. Η Cardi Β υποστήριξε ότι η Ellis την ακολούθησε μέχρι τον πέμπτο όροφο, την αναγνώρισε και φάνηκε να τη βιντεοσκοπεί με το κινητό της. «Της είπα: Γιατί με τραβάς; Εκείνη απάντησε: Ω, συγγνώμη».

Παρά ταύτα, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε. Η Ellis κατέθεσε ότι υπέστη τραύμα και εξευτελισμό, ενώ μία ρεσεψιονίστ που επενέβη στο επεισόδιο επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό την εκδοχή της Cardi Β.



