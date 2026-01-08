Στη διάψευση των σεναρίων που ήθελαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στην Τουρκία προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, πράγματι υπήρξαν φήμες: «Μάλιστα και γερουσιαστής του Τραμπ είπε ότι θα ήταν στην Τουρκία ο Μαδούρο αν είχε δεχτεί την πρόταση του Τραμπ, όμως ο Τούρκος πρόεδρος διέψευσε αυτά τα σενάρια», σημείωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

«Υπάρχει ο ισχυρισμός πως ο Τραμπ πρότεινε στον Μαδούρο να πάει στην Τουρκία», ανέφερε γυναίκα δημοσιογράφος στον Τούρκο πρόεδρο, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαντάει πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιο νέο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δημοσιογράφο να επιμένει. «Άρα δεν σας ήρθε τέτοιο νέο» - «Όχι» επανέλαβε ο Ερντογάν.

«Λένε για τον Μαδούρο, αλλά στην Τουρκία άρπαξαν τον Ιμάμογλου από το κρεβάτι του»

Στο μεταξύ ο διευθυντής της Sozcu άσκησε σφοδρή κριτική με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τον Νικολάς Μαδούρο, επισημαίνοντας πως στην Τουρκία οδήγησαν στις φυλακές τον υποψήφιο πρόεδρο της χώρας Εκρέμ Ιμάμογλου. «Κάποιοι μιλάνε για όσα συνέβησαν με τον Μαδούρο, αλλά στην Τουρκία πήραν τον Ιμάμογλου από το κρεβάτι του και τον φυλάκισαν», όπως είπε.

Αναλυτικά ο Γιλμάζ Οζντίλ δήλωσε:

«Tώρα κάποιοι φωνάζουν "είναι απαράδεκτο να συλλαμβάνουν τον πρόεδρο μιας χώρας και να τον παίρνουν μέσα από το κρεβάτι του". Μα τι λένε; Εδώ δεν πήραν από το κρεβάτι του τον υποψήφιο πρόεδρο της χώρας μας και τον έκλεισαν στις φυλακές στη Σηλυβρία; Αντί να ενοχλείστε από όσα συμβαίνουν στον Μαδούρο, πρώτα να ενοχληθείτε με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Αν γίνουν σήμερα εκλογές, ο Ιμάμογλου θα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Έτσι είναι. Πήραν από το κρεβάτι του τον Εκρέμ Ιμάμογλου, και τον πήγαν στις φυλακές, ο οποίος θα ήταν ο πρόεδρος της χώρας, είναι ο υποψήφιος πρόεδρος της χώρας, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του πρώτου κόμματος της χώρας στις εκλογές του 2024. Για ποιον Μαδούρο μιλάτε; Δείτε τι συμβαίνει εδώ!»

Ο Ερντογάν αποκάλυψε το εξοπλιστικό ράλι της Τουρκίας - Από τον πύραυλο Tayfun μέχρι τα υποβρύχια

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ερντογάν αποκάλυψε το εξοπλιστικό ράλι της Τουρκίας από τον βαλλιστικό πύραυλο Tayfun μέχρι τα υποβρύχια.

«Χάρη στις προσπάθειές μας, οι εξαγωγές της αμυντικής βιομηχανίας ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπογράψαμε συμφωνία πώλησης με την Ισπανία για 30 μονάδες του εθνικού μας εκπαιδευτικού αεροσκάφους, Hürjet. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση του κύριου άρματος μάχης μας, Altay, στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το Tayfun της Roketsan έπληξε με επιτυχία τον στόχο του για να φτάσει στον στόχο του βαλλιστικού πυραύλου.Στο έργο του Ατσάλινου Θόλου ολοκληρώσαμε τις παραδόσεις συστημάτων 47 εξαρτημάτων αεράμυνας.Υπογράψαμε συμφωνία εξαγωγής και στρατηγικής συνεργασίας με την Ινδονησία για το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος Kaan».

«Ξεκινήσαμε την κατασκευή του πρώτου δοκιμαστικού μπλοκ του εθνικού μας υποβρυχίου MİLDEN. Καθελκύσαμε στα γαλάζια νερά το πλοίο TCG Icel του προγράμματος Εθνικού Πλοίο, όπως και το υποβρύχιο TCG Murat Reis. Παραδόθηκε το υποβρύχιο Hızır Reis και τέθηκε σε λειτουργία. Παραδόθηκε το νέο τύπου αποβατικό σκάφος, Ç-159».

Πηγή: skai.gr

