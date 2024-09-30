Μόσχα: Εκρήξεις σε συγκρότημα κατοικιών - Ξέσπασε φωτιά, 1 νεκρός

Εκρήξεις σε συγκρότημα κατοικιών σημειώθηκαν τη νύχτα στη Μόσχα. Μετά τις εκρήξεις ξέσπασε μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις σημειώθηκαν λόγω διαρροής φυσικού αερίου, ενώ οι ένοικοι χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν. Το συγκρότημα κατοικιών στα βόρεια προάστια της Μόσχας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.



Πηγή: skai.gr

