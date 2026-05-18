Το Ιράν απάντησε στις «πυρηνικές» απειλές του Ντόναλν Τραμπ (Donald Trump) με νέο βίντεο LEGO, σε αμερικανικού στυλ μουσική και αγγλόφωνους στίχους.

Το βίντεο προειδοποιεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ τις τον περιμένει αν επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δηλαδή εκτόξευση της τιμής της βενζίνης, και ολικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.



«Αρβύλες στο έδαφος, περιμένουμε εδώ. Σε βλέπουμε να σχεδιάζεις και σε βλέπουμε στο σκοτάδι. Κάθε σου κίνηση την κοροϊδεύουμε ήδη», λέει το τραγούδι.

Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν εμφανίζεται στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Fortune.

«Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία. Θέλει πάρα πολύ να υπογράψει μια συμφωνία» δηλώνει ο Τραμπ.

«Οι Ιρανοί ουρλιάζουν συνέχεια. Πεθαίνουν να υπογράψουν μια συμφωνία. Αλλά μετά στέλνουν έγγραφα που δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε συμφωνήσαμε. Λέω, "Είστε τρελοί;"» προσθέτει.

Σε αναρτήσεις του στο Truth Social ο Τραμπ καταδεικνύει ότι δεν ακούει πλέον τα αιτήματα του Πακιστάν. Το Ιράν έχει μόνο λίγες ώρες να δεχθεί το τελεσίγραφό του, στην αντίθετη περίπτωση απειλεί ότι θα πατήσει «το κόκκινο κουμπί». Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς» εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη.



«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλά θα κάνουν να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

