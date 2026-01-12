Ενώ οι νεκροί από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν υπολογίζονται πλέον σε περισσότερους από 550, ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, Ρεζά Παχλαβί απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τον λαό και να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς. Με νέο, μακροσκελές βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παχλαβί αναφέρει χαρακτηριστικά: «βασιζόμενος στη μαζικής σας ανταπόκριση στις προηγούμενες εκκλήσεις, και με τη νομιμοποίηση και αποδοχή που έχω λάβει από εσάς, ανακοινώνω μια νέα φάση της εθνικής εξέγερσης για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την ανάκτηση του αγαπημένου μας Ιράν».

«Μέσα στο Ιράν, πέρα από την κατάληψη και διατήρηση των κεντρικών δρόμων των πόλεων, όλα τα ιδρύματα και οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την προπαγάνδα ψεύδους του καθεστώτος και την αποκοπή των επικοινωνιών, θεωρούνται νόμιμοι στόχοι. Οι υπάλληλοι των κρατικών μηχανισμών, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία, έχουν την ευκαιρία να ενωθούν με τον λαό και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους, ή να επιλέξουν τη συνενοχή με τους δολοφόνους του λαού και να αγοράσουν για τον εαυτό τους τον αιώνιο όνειδος και την κατάρα του έθνους.Εκτός Ιράν, όλες οι πρεσβείες και τα προξενεία του Ιράν ανήκουν στον ιρανικό λαό, και ήρθε η ώρα να στολιστούν με την εθνική σημαία του Ιράν (τη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979) αντί για το ντροπιαστικό πανό της Ισλαμικής Δημοκρατίας (τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας)» αναφέρει επί λέξη ο Ρεζά Παχλαβί, διάδοχος του ιρανικού θρόνου.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ανάκτησης του αγαπημένου μας Ιράν από την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι πυροβολισμοί προς τον λαό δεν πηγάζουν από ισχύ, αλλά από έλλειψη μισθοφόρων και φόβο για ταχύτερη κατάρρευση και πτώση.

Η ελευθερία του Ιράν είναι κοντά. Το αίμα των αθώων τέκνων του Ιράν μας οδηγεί προς τη νίκη. Δεν είμαστε μόνοι. Η διεθνής βοήθεια θα φτάσει σύντομα. Περιμένετε τα επόμενα μηνύματά μου. Σύντομα θα ανακτήσουμε το αγαπημένο μας Ιράν από την Ισλαμική Δημοκρατία και θα γιορτάσουμε παντού στην πατρίδα την ελευθερία και τη νίκη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το μήνυμά του στον Τραμπ: «Κύριε Πρόεδρε, κάντε το Ιράν σπουδαίο ξανά»

«Κύριε Πρόεδρε, έχετε ήδη χτίσει μια κληρονομιά ως άνθρωπος της ειρήνης. Τα λόγια αλληλεγγύης έχουν δώσει στους Ιρανούς τη δύναμη να αγωνιστούν για την ελευθερία. Και ενώ ο Χαμενεΐ και οι τραμπούκοι του φωνάζουν «Θάνατος στην Αμερική», ο ιρανικός λαός μετονομάζει δρόμους στο όνομά σας. Ξέρουν ότι τους στηρίζετε και δεν θα τους εγκαταλείψετε όπως έκαναν ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν. Μετά την πτώση αυτού του τρομοκρατικού καθεστώτος, θα είναι ο καλύτερος εταίρος σας για την ειρήνη και την ευημερία. Βοηθήστε τους να απελευθερωθούν και Κάντε το Ιράν Πάλι Μεγάλο!», ανέφερε στο εμταξύ ο Παχλαβί σε μήνυμά του προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

