Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών υποχώρησε την περασμένη χρονιά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014 στο Λονδίνο, σύμφωνα με στατιστικές που δίνονται στη δημοσιότητα σήμερα από την αστυνομία της πρωτεύουσας της Βρετανίας, καθώς η ηγεσία της και ο δήμαρχος των Εργατικών Σαντίκ Καν επικρίνονται για τα πεπραγμένα τους για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στη βρετανική πρωτεύουσα διαπράχθηκαν 95 ανθρωποκτονίες το 2025, έναντι 109 το 2024, με άλλα λόγια «ο χαμηλότερος αριθμός από το 2014, ενώ ο πληθυσμός του Λονδίνου αυξήθηκε κατά μισό εκατομμύριο ανθρώπους και πλέον έκτοτε», τονίζει κοινή ανακοίνωση του δήμου και της αστυνομίας.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών ανά κάτοικο μειώθηκε έτσι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1997.

Ο απολογισμός σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του Σαντίκ Καν, δημάρχου του Λονδίνου από το 2016, επικρίνεται σχεδόν καθημερινή από την αντιπολίτευση των συντηρητικών και το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, όπως και από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πολυδισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ.

«Πολλοί προσπαθούν να υποβαθμίσουν το Λονδίνο, αλλά οι αριθμοί λένε πολύ διαφορετική ιστορία», σχολίασε με ικανοποίηση ο Σαντίκ Καν.

«Είναι σαφές ότι η σταθερή επικέντρωσή μας στο να τηρούμε σκληρή στάση τόσο έναντι του εγκλήματος και αποφασιστική στάση έναντι των περίπλοκων αίτιων του εγκλήματος φέρνει καρπούς», συνέχισε ο αιρετός, που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα το 2028.

«Οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους. Το Λονδίνο είναι ασφαλής πόλη για να ζει, να εργάζεται και να διαμένει» ο πληθυσμός, πλειοδότησε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Την περασμένη χρονιά, οι βιαιότητες που προκάλεσαν τραυματισμούς κατέγραψαν επίσης μείωση κατά 20%, ενώ οι εκπυρσοκροτήσεις πυροβόλων όπλων υποχώρησαν κατά το μισό και πλέον τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές.

Οι ανθρωποκτονίες με θύματα κάτω των 25 ετών ήταν πέρυσι οι λιγότερες στα χρονικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών ανά κάτοικο είναι χαμηλότερος από ό,τι σε πόλεις συγκρίσιμου πληθυσμιακού μεγέθους, όπως το Λος Άντζελες, η Νέα Υόρκη και το Βερολίνο.

Η ανακοίνωση ωστόσο δεν δίνει απολογισμό για την εξέλιξη άλλων τύπων εγκλημάτων (βιασμοί, κλοπές κ.λπ.). Οι κλοπές τηλεφωνικών συσκευών είχαν παρουσιάσει αύξηση κατά 25% την περίοδο μεταξύ του 2019 και του 2024, σύμφωνα με στατιστικές της αστυνομίας.

Η υποψήφια του Reform UK για το αξίωμα της δημάρχου του Λονδίνου το 2028, η Λάιλα Κάνιγχαμ, υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αγώνας εναντίον της εγκληματικότητας θα είναι η προτεραιότητα της παράταξης ενόψει των τοπικών εκλογών του Μαΐου.

Τόνισε πως το Λονδίνο «δεν είναι πλέον ασφαλές», ειδικά για τις γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

