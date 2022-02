Η κυκλοφορία στο Ιράν του βίντεο ενός άνδρα που επιδεικνύει μέσα στο δρόμο το κεφάλι της νεαρής συζύγου του, την οποία είχε μόλις αποκεφαλίσει, προκαλεί σοκ και αγανάκτηση σήμερα στη χώρα.

Η 17χρονη Μόνα Χεϊνταρί δολοφονήθηκε την Κυριακή στην Αχβάζ από το σύζυγό της και τον κουνιάδο της, που την υποψιάζονταν για μοιχεία. μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna. Η Αχβάζ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το βίντεο του συζύγου να περπατάει χαμογελαστός στο δρόμο με το κεφάλι του θύματός του έκανε την εμφάνισή του λίγο αργότερα στο ιρανικό διαδίκτυο, αναστατώνοντας τη χώρα.

Heartbreaking. Today in Iran; This man is holding his 17 yr old wife’s head after beheading her. She had fled to Turkey to be safe but was forced back.

In Iran, a father who beheaded his 14 yr old daughter got 8 yr prison but a woman who removed her hijab got 24 years.#LetUsTalk pic.twitter.com/oPy5gIY2Gn