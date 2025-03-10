Ιράν: 12χρονο κορίτσι αυτοκτόνησε επειδή εξαναγκάστηκε σε γάμο

Τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν, όταν 12χρονο κορίτσι αυτοκτόνησε μετά από εξαναγκασμό σε γάμο από την οικογένειά της.



Ο πατέρας της 12χρονης Φατιμά Σολεϊμανί την πίεζε να παντρευτεί συγγενή της, και όταν εκείνη αντιστάθηκε, απάντησε με άγριους ξυλοδαρμούς και ταπείνωση, αναφέρει η οργάνωση NCRI (Εθνικό Συμβούλιο για την Αντίσταση στο Ιράν).



Η μικρή Φατίμα παρακάλεσε την οικογένειά της να σταματήσει να τη βασανίζει, προειδοποιώντας ότι θα αυτοκτονήσει αν συνεχιζόταν η πίεση. Οι εκκλήσεις της αγνοήθηκαν και έδωσε τέλος στη ζωή της.

Τελικά, η Φατίμα έγινε ένα ακόμη από τα αμέτρητα θύματα καταναγκαστικού γάμου και ενδοοικογενειακής βίας.

Αναγκαστικοί γάμοι: Ένας κύκλος καταπίεσης που οδηγεί στο θάνατο

Οι γάμοι παιδιών συνεχίζονται παρά τις διεθνείς αντιδράσεις υπό το καταπιεστικό καθεστώς του Ιράν. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί μόνο κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά προκαλεί επίσης μη αναστρέψιμη σωματική και ψυχολογική βλάβη στα θύματά της επισημαίνει η οργάνωση NCRI.

Οι πρόωρες εγκυμοσύνες, η θνησιμότητα μεταξύ ανήλικων μητέρων, η κατάθλιψη, η αυτοκτονία, η εγκατάλειψη του σχολείου και το διαζύγιο είναι μερικές μόνο από τις καταστροφικές συνέπειες του γάμου παιδιών. Εν τω μεταξύ, το νομικό σύστημα του ιρανικού καθεστώτος όχι μόνο αποτυγχάνει να αποτρέψει αυτές τις αδικίες, αλλά τις νομιμοποιεί ενεργά μέσω μισογυνιστικών και μεροληπτικών νόμων.

Πηγή: skai.gr

