Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν το Ισραήλ για τις «πικρές συνέπειες» της επίθεσής του

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ για τις «πικρές συνέπειες» που θα έχουν τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Σάββατο εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαεΐ επισήμανε ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ.

Ο στρατηγός Σαλαμί, επικεφαλής του επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν κατάφερε να πετύχει τους ύπουλους στόχους του» με τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε, οι οποίες προκάλεσαν «περιορισμένες ζημιές» και τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών.

Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν σε απάντηση στην ιρανική επίθεση με πυραύλους της 1ης Οκτωβρίου, η οποία εξαπολύθηκε ως αντίποινα για τον φόνο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια και της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ο Σαλαμί εκτίμησε ότι η ισραηλινή επίθεση απέδειξε «τους λάθος υπολογισμούς» του Ισραήλ και «την ανικανότητά του» στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Προειδοποίησε μάλιστα το Ισραήλ για τις «απερίγραπτες πικρές συνέπειες» που θα έχει η επίθεσή του.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν την ισραηλινή επίθεση. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή αναφορικά με τα ισραηλινά πλήγματα ότι δεν πρέπει «να τα υποτιμήσουμε ούτε να υπερβάλλουμε».

Την ίδια ημέρα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο. «Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της χώρας μας», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε εξάλλου ότι το Ιράν θα δώσει την «κατάλληλη απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος».

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε ότι η χώρα του έχει «δικαίωμα να απαντήσει», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «έλαβε ενδείξεις» λίγες ώρες πριν την ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, το Ισραήλ «έστειλε μήνυμα στο Ιράν» πριν την απάντησή του και προειδοποίησε «κατά μιας απάντησης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

