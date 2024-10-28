Η Χαμάς είναι ανοιχτή σε συμφωνία για τη Γάζα, λέει αξιωματούχος της οργάνωσης

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συμφωνία με το Ισραήλ, καθώς οι συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση ομήρων ξαναξεκινούν στην Ντόχα.

Ο Χουσάμ Μπαντράν, ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, αναφέρει σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Shehab ότι είναι δυνατή μια συμφωνία.

«Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα και γνωστά και μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο Νετανιάχου θα παραμείνει προσηλωμένος σε αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί» λέει ο Μπαντράν.

Δεν είναι σαφές εάν τα σχόλια του Μπαντράν είναι απάντηση στην αιγυπτιακή πρόταση για διήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων με ορισμένους Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, ακολουθούμενη από 10 ημέρες συνομιλιών.

Ο σαουδαραβικός ειδησεογραφικός σταθμός Al Arabiya ανέφερε νωρίτερα ότι η Χαμάς ήταν πρόθυμη να δεχτεί την αιγυπτιακή πρόταση, αρκεί να ενσωματώνεται στα αιτήματά της τής 2ας Ιουλίου για μια συμφωνία για τους ομήρους.

Ζητά, επίσης, εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα δεσμευτεί ότι η αιγυπτιακή πρόταση αποτελεί μέρος μιας συνολικής συμφωνίας.

Πηγές της Χαμάς είπαν επίσης στο σαουδαραβικό κανάλι Asharq News ότι η οργάανωση προτιμούσε μια συνολική συμφωνία παρά μια αποσπασματική.

Πηγή: skai.gr

