Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τριών αξιωματικών του στη Γάζα

Τρεις Ισραηλινοί έφεδροι αξιωματικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς τους τελευταίους δέκα και πλέον μήνες, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές δυνάμεις από τότε που εισέβαλαν στη Λωρίδα της Γάζας, στις 27 Οκτωβρίου, έχουν χάσει 338 άνδρες.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διευκρίνισε ότι δύο μεταξύ αυτών σκοτώθηκαν σε "έκρηξη βόμβας" και ο τελευταίος σε μάχες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι χερσαίες μάχες μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και Παλαιστίνιων μαχητών έχουν επικεντρωθεί στον κεντρικό τομέα του μικρού παλαιστινιακού εδάφους, κυρίως γύρω από την πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, στην οποία 1.199 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

