Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: «Χιονοθύελλα λίμνης» στο Μίσιγκαν, παγωμένα ιγκουάνα στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι

ΗΠΑ

To πλέον πολικό φθινόπωρο από το 1976 βιώνουν οι μεσοδυτικές και οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα. Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι με τις θερμοκρασίες έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή. Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.

Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, ως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης πολιτικής θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου και πέφτουν από τα δέντρα.

Φλόριντα: Πάγωσαν τα ιγκουάνα

Το θέαμα είναι σοκαριστικό για τους κατοίκους της Φλόριντα που συνυπάρχουν ελπίζουν ότι η παράλυση δεν θα οδηγήσει σε θάνατο εάν σύντομα ανέβει η θερμοκρασία.

ιγκουάνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ χιόνι Φλόριντα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark