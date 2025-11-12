To πλέον πολικό φθινόπωρο από το 1976 βιώνουν οι μεσοδυτικές και οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα. Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι με τις θερμοκρασίες έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή. Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.

A look at today's progression of the lake-effect snow band (via Satellite) that dropped several inches of snow along the Lake Michigan shoreline. Notice the snow melting in Eastern IL as the day progresses as well. pic.twitter.com/IhxnM7GRJz November 11, 2025

Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, ως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

Lake effect snow rond Lake Michigan.❄️☃️❄️ 📷Max Velocity pic.twitter.com/Iwlt9PD6kb — Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 10, 2025

Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης πολιτικής θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου και πέφτουν από τα δέντρα.

Φλόριντα: Πάγωσαν τα ιγκουάνα

Το θέαμα είναι σοκαριστικό για τους κατοίκους της Φλόριντα που συνυπάρχουν ελπίζουν ότι η παράλυση δεν θα οδηγήσει σε θάνατο εάν σύντομα ανέβει η θερμοκρασία.

Πηγή: skai.gr

