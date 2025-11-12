Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Επιδρομή με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια της Σταυρούπολης (νότια), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ.

Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους βιομηχανική εγκατάσταση βρίσκεται στις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

