Η Ρωσία κατέστρεψε 22 drones της Ουκρανίας τη νύχτα – Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στη Σταυρούπολη

Επιδρομή με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Επιδρομή με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια της Σταυρούπολης (νότια), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ.

Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους βιομηχανική εγκατάσταση βρίσκεται στις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

