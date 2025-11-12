Την εμφάνισή του έκανε στο νυχτερινό ουρανό του Τέξας, της Αλαμπάμα, της Τζόρτζια, ακόμη και της βόρεια Φλόριντα το βόρειο σέλας.

Αρκετές εκρήξεις ενέργειας από τον ήλιο, γνωστές ως εκτινάξεις στεμματικής μάζας ή αλλιώς CME, αναμένεται να φτάσουν στο μαγνητικό πεδίο της Γης τις επόμενες δύο νύχτες. Το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού εξέδωσε προειδοποίηση για «σοβαρή» γεωμαγνητική καταιγίδα G4 για την Τρίτη και την Τετάρτη.

Το G4 είναι το δεύτερο ισχυρότερο επίπεδο στην πενταβάθμια κλίμακα.

Τι σημαίνει μια καταιγίδα G4

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες συμβαίνουν όταν ο ηλιακός άνεμος διαπερνά τη μαγνητόσφαιρα της Γης. Φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο αλληλεπιδρούν με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας εκπληκτικό βόρειο σέλας ή λαμπερές κουρτίνες πράσινου, κόκκινου και μωβ φωτός που κυματίζουν στον ουρανό.

Ωστόσο, παρά την ομορφιά που φέρνει μια καταιγίδα G4, προκαλεί και πιθανά προβλήματα ελέγχου της τάσης στα συστήματα ισχύος, σφάλματα στα συστήματα πλοήγησης GPS και διαλείποντα προβλήματα με τις λειτουργίες του ραδιοφώνου και των δορυφόρων.

Αυτός ο τελευταίος γύρος ηλιακών εκρήξεων περιλαμβάνει αρκετές CME από ένα ενεργό σμήνος ηλιακών κηλίδων. Η καταιγίδα μπορεί να υποχωρήσει ελαφρώς μέχρι την Τετάρτη, αλλά θα μπορούσε να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

