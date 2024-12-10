Στόχος επιχείρησης της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ έγιναν πυρομαχικά και οπλισμός που πήρε η κουρδική πολιτοφυλακή YPG από τον συριακό στρατό στην πόλη Καμισλί της βορειοανατολικής Συρίας, πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, πρόκειται για δώδεκα φορτηγά με πυραύλους και βαρύ οπλισμό, δύο άρματα μάχης και δύο αποθήκες πυρομαχικών.

Τα ίδια δημοσιεύματα χαρακτηρίζουν ψευδείς τις πληροφορίες που δίνουν κουρδικές πηγές ότι στο Καμισλί σημειώθηκε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ με στόχο το αεροδρόμιο.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε χθες βράδυ ότι ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τουλάχιστον τρεις μεγάλες αεροπορικές βάσεις του συριακού στρατού που φιλοξενούσαν δεκάδες ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και την αεροπορική βάση του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία.

Πηγή: skai.gr

