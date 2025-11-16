Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στην αυτοκινητοπομπή του Τζέι Ντι Βανς - Αστυνομικός σε κρίσιμη κατάσταση - Δείτε βίντεο

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο αστυνομικός της ασφάλειας του Βανς συγκρούστηκε με ένα όχημα τύπου SUV της Τροχαίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Βανς

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην πολιτεία του Τενεσί.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας αστυνομικός της ασφάλειας του Βανς συγκρούστηκε με ένα όχημα τύπου SUV της Τροχαίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 
 

@smkymtnmomma #JDVance #prayers #maryvilletn #tennessee #trump ♬ original sound - smoky mountain momma

Ο αστυνομικός Τζάστιν Μπράουν, που ανήκε στην ομάδα που συνόδευε τον Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στο Τενεσί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. 

Η αστυνομία χαιρέτισε μια ομάδα πολιτών που έσπευσαν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό. Ο Βανς δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως το ατύχημα. «Είμαστε ευγνώμονες» είπαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζέι Ντι Βανς Τενεσί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark