Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην πολιτεία του Τενεσί.
Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας αστυνομικός της ασφάλειας του Βανς συγκρούστηκε με ένα όχημα τύπου SUV της Τροχαίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο αστυνομικός Τζάστιν Μπράουν, που ανήκε στην ομάδα που συνόδευε τον Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στο Τενεσί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Η αστυνομία χαιρέτισε μια ομάδα πολιτών που έσπευσαν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό. Ο Βανς δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως το ατύχημα. «Είμαστε ευγνώμονες» είπαν.
'WE ARE GRATEFUL': Police hail a "group of citizens" who jumped in and administered first aid to Officer Justin Brown after he was injured in a crash during VP Vance’s motorcade in Tennessee. pic.twitter.com/JEOLf1IAe0— Fox News (@FoxNews) November 16, 2025
