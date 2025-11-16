Λογαριασμός
Ληστής για κλάματα: Επιχείρησε να της αρπάξει το τηλέφωνο, αλλά.... το θύμα τον συνέλαβε - Βίντεο

Προσπάθησε να της αρπάξει το τηλέφωνο, αλλά εκείνη το άρπαξε σφιχτά, με αποτέλεσμα η ληστεία να... λάβει ιλαροτραγικές διαστάσεις.

Ληστεία

Ληστής για κλάματα... Στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, μια Ρωσίδα τουρίστρια συνέλαβε έναν ληστή που καταζητούνταν εδώ και 6 μήνες. Ο ληστής, που επέβαινε σε μηχανή με συνεργό του να οδηγεί, προσπάθησε να της αρπάξει το τηλέφωνο, αλλά εκείνη το άρπαξε σφιχτά, με αποτέλεσμα η ληστεία να... λάβει ιλαροτραγικές διαστάσεις. 

Με τη βοήθεια αρκετών ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή και σταμάτησαν για να τη βοηθήσουν, η γυναίκα κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ληστή μέχρι να φτάσει ένα περιπολικό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να αναγνωρίσουν τον άλλο ύποπτο, τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, και επίσης να τον συλλάβουν.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, αν και οι εικόνες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή έδειχναν την 33χρονη να κοιτάζει το κινητό της ενώ βρισκόταν στο ποδήλατό της, περιμένοντας να ανάψει πράσινο όταν δέχθηκε την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

