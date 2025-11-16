Ληστής για κλάματα... Στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, μια Ρωσίδα τουρίστρια συνέλαβε έναν ληστή που καταζητούνταν εδώ και 6 μήνες. Ο ληστής, που επέβαινε σε μηχανή με συνεργό του να οδηγεί, προσπάθησε να της αρπάξει το τηλέφωνο, αλλά εκείνη το άρπαξε σφιχτά, με αποτέλεσμα η ληστεία να... λάβει ιλαροτραγικές διαστάσεις.

🇦🇷🇷🇺 In Argentina, Russian woman apprehended a robber who had been wanted for 6 months



He attempted to snatch the phone from her, but she grabbed it tightly. Look what happened after 🤣 pic.twitter.com/SvwjfNDFSr November 16, 2025

Με τη βοήθεια αρκετών ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή και σταμάτησαν για να τη βοηθήσουν, η γυναίκα κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ληστή μέχρι να φτάσει ένα περιπολικό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να αναγνωρίσουν τον άλλο ύποπτο, τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, και επίσης να τον συλλάβουν.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, αν και οι εικόνες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή έδειχναν την 33χρονη να κοιτάζει το κινητό της ενώ βρισκόταν στο ποδήλατό της, περιμένοντας να ανάψει πράσινο όταν δέχθηκε την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.