Την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας εξέφρασε με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως υπογράμμισε, «τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποκτήσει στρατιωτική δυναμική, οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τα οικονομικά θεμέλια της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε ότι το νέο πακέτο προβλέπει την προσθήκη ακόμη 32 ρωσικών τραπεζών στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε απαγόρευση συναλλαγών. Παράλληλα, στο στόχαστρο των κυρώσεων τίθενται και εταιρείες κρυπτονομισμάτων, καθώς και πλατφόρμες εμπορίας πετρελαίου.

Επιπλέον, η ΕΕ αποφάσισε να διατηρήσει για έναν ακόμη χρόνο αμετάβλητο το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, ώστε – όπως σημείωσε η φον ντερ Λάιεν – «η ρωσική πολεμική μηχανή να μην επωφεληθεί από πιθανές αναταράξεις στις αγορές».

Για πρώτη φορά, οι κυρώσεις επεκτείνονται και σε πλοία που συνδράμουν τον λεγόμενο “σκιώδη στόλο” της Ρωσίας, ενώ έγινε, όπως ανέφερε, «ένα σημαντικό βήμα» προς την επίσημη απαγόρευση εισόδου Ρώσων μαχητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε, τέλος, την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τη συμβολή της στην επίτευξη της συμφωνίας.

I welcome the agreement on the 21st sanctions package against Russia.



At a time when Ukraine has built military momentum, our sanctions continue to weaken the economic foundations of Russia’s war effort.



We’re adding 32 more Russian banks to our transaction ban list.



As well… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2026

Πηγή: skai.gr

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