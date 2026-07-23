Αναστάτωση σε παραλία στα Χανιά: Κοιμόταν στην παραλία, τον πέρασαν για νεκρό και κάλεσαν το ΕΚΑΒ

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, στα Χανιά στις 9 το πρωί, όταν λουόμενοι είδαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην παραλία, νομίζοντας πως έχασε τις αισθήσεις του και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και να κοιμόταν ενώ οι διασώστες τον ξύπνησαν για να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας δήλωσε πως δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

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