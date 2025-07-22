Γερμανία: Ισοπαλία CDU/CSU με AfD σε νέα δημοσκόπηση

Δυσαρέσκεια και πολιτική στασιμότητα κυριαρχούν στη γερμανική πολιτική σκηνή, όπως καταδεικνύει η νεότερη δημοσκόπηση για το δίκτυο RTL/ntv, φέρνοντας νέα δεδομένα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον κυβερνητικό συνασπισμό. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιβεβαιώνει τη θέση του ως δημοφιλέστερος πολιτικός, ενώ η ακροδεξιά "Εναλλακτική για τη Γερμανία" (AfD) ισοφαρίζει τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) στα ποσοστά πρόθεσης ψήφου.

Ανατροπές στην πρόθεση ψήφου και απώλειες για τον συνασπισμό

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού βλέπουν τη συνολική υποστήριξή τους να υποχωρεί στο 38%, έναντι 45% που είχαν εξασφαλίσει στις εκλογές του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, τόσο η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) όσο και η AfD συγκεντρώνουν πλέον από 25%. Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) παραμένουν στο 13%, οι Πράσινοι και η Αριστερά διατηρούνται στο 12%, ενώ η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ (BSW) βρίσκεται στο 4% και το FDP αγγίζει μόλις το 3%, κάτω από το κρίσιμο όριο του 5% για την είσοδο στη βουλή.

"Ρεκόρ" δυσαρέσκειας για τον Μερτς

Το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση επιδεινώνεται, με τη δημοσκόπηση να δημοσιεύεται μόλις μία ημέρα μετά τις *"διθυραμβικές εξαγγελίες Μερτς"* για την επιστροφή της Γερμανίας στην ανάπτυξη μέσω ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 631 δισ. ευρώ. Παρά τα φιλόδοξα σχέδιά του, ο καγκελάριος σημειώνει "ρεκόρ" αρνητικών γνωμών: το 64% δηλώνει δυσαρεστημένο μαζί του (αύξηση 4 μονάδων μέσα σε μία εβδομάδα), ενώ μόλις το 32% εξέφρασε ικανοποίηση και το 29% τον θεωρεί αξιόπιστο. Αντιθέτως, το 67% πιστεύει το αντίθετο. Το μοναδικό θετικό στοιχείο για τον ίδιο είναι ότι το 54% αναγνωρίζει πως διαθέτει ηγετικές ικανότητες.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD) συγκεντρώνει 52% αρνητικές και 40% θετικές γνώμες. Ο Μπόρις Πιστόριους ξεχωρίζει με 70% θετικές γνώμες και μόνο 25% αρνητικές. Για τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, το 36% διατηρεί θετική και το 57% αρνητική εικόνα. Καλύτερη είναι η επίδοση του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, με 51% θετικές και 40% αρνητικές απόψεις.

Αρνητικό κλίμα και απαισιοδοξία για το μέλλον

Η απαισιοδοξία κυριαρχεί και για την πορεία της χώρας, με το 54% των ερωτηθέντων να εκτιμά ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τα προσεχή χρόνια. Μόνο το 23% δηλώνει αισιόδοξο και το 20% πιστεύει πως δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αλλαγές. Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η Γερμανία βαδίζει προς την κορύφωση των θερινών διακοπών, με τον καγκελάριο Μερτς να έχει ήδη προαναγγείλει δίμηνη περίοδο ανάπαυλας – ίσως ευκαιρία, όπως τονίζουν πηγές του κυβερνητικού στρατοπέδου, να αναζητήσει τρόπους αποκατάστασης της εικόνας του ίδιου, του κόμματός του αλλά και της κυβέρνησής του.

Πηγή: Deutsche Welle

