Σφοδρή λεκτική επίθεση εξαπέλυσε ο Χάντερ Μπάιντεν κατά του Τζόρτζ Κλούνεϊ, κατηγορώντας τον ότι εξώθησε τον Τζο Μπάιντεν σε απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τις εκλογές του 2024, καθώς αμφισβήτησε δημοσίως την πνευματική του διαύγεια.

Ο «μικρός» Μπάιντεν έδωσε εκτενή συνέντευξη στο κανάλι του Andrew Callaghan στο YouTube (Channel 5) και κατηγόρησε ανοιχτά τον Κλούνεϊ ότι υπερέβαλε ως προς την ανικανότητα του Τζο Μπάιντεν να παίρνει αποφάσεις.

Αφού συνάντησε τον Τζο Μπάιντεν σε μία εκδήλωση για συγκέντρωση χρημάτων στο Λος Άντζελες το προηγούμενο καλοκαίρι, ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ ήταν από τους πρώτους επιφανείς Δημοκρατικούς, που έθεσε το ζήτημα αμφισβήτησης της ικανότητας του τέως προέδρου να διεκδικήσει μία δεύτερη θητεία.

Λίγο αργότερα, ο Τζο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του αποχωρώντας από την προεκλογική κούρσα και αφήνοντας στην άκρη την πιθανότητα μίας δεύτερης προεδρικής θητείας. Τη θέση του έλαβε, η μέχρι τότε αντιπρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

Νικητής των προεδρικών εκλογών τελικά αναδείχθηκε ο Ρεπουμπλικανός, Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τζόρτζ Κλούνεϊ δήλωνε με άρθρο του στους New York Times: «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν αλλά χρειαζόμαστε έναν άλλο υποψήφιο».

Ο δημοφιλής ηθοποιός εξέφρασε την υποστήριξη του στην ατζέντα του τέως Προέδρου αλλά επεσήμανε τις ανησυχίες του δεδομένου ότι κατά το debate του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν μπέρδευε τα λόγια του.

Ο νεαρός Μπάιντεν απέδωσε τα λεκτικά ατοπήματα του πατέρα του στο εξαντλητικό πρόγραμμα ταξιδιών και στο γεγονός ότι εκείνος λάμβανε το φάρμακο Ambien για να μπορεί να κοιμάται.

«Του δίνουν Ambien για να μπορεί να κοιμάται. Ανεβαίνει στη σκηνή και μοιάζει σαν «ελάφι» που γουρλώνει τα μάτια μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας», είπε.

Στο άρθρο του στους New York Times, ο Κλούνεϊ είπε ότι η συνάντηση με τον Μπάιντεν στη φιλανθρωπική εκδήλωση επιβεβαίωσε για εκείνον ότι ήταν «ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στο debate».

Πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να κερδίσουμε τον Νοέμβριο με αυτόν τον πρόεδρο».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση Κλούνεϊ-Μπάιντεν στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων αποκαλύφθηκαν σε ένα πρόσφατο βιβλίο των δημοσιογράφων Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμσον, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος «φαινόταν σοβαρά εξασθενημένος» και δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον ηθοποιό, όταν τον είδε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η οποία ήταν η πρώτη μακροσκελής δήλωση του Χάντερ Μπάιντεν μετά τις εκλογές, ο γιος του πρώην προέδρου αρνήθηκε αυτή την κατηγορία και είπε ότι ο Κλούνεϊ «προσπάθησε να κόψει τα φτερά ενός εν ενεργεία προέδρου».

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Κλούνεϊ παρενέβη στην εκλογική αναμέτρηση, ο Χάντερ Μπάιντεν απάντησε με μια σειρά από βωμολοχίες για τον ηθοποιό.

«Τι σχέση έχεις εσύ με… οτιδήποτε», είπε σε ένα μήνυμα που απευθυνόταν στον Κλούνεϊ. «Γιατί στο καλό να θέλω να σε ακούσω;»

