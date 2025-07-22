Εν είδει αντιποίνων για τη δημοσίευση από τη Wall Street Journal της διαβόητης επιστολής που είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να «κόψει» την εφημερίδα από τον κατάλογο των μέσων ενημέρωσης που θα καλύψουν την «ιδιωτική επίσκεψη» του στη Σκοτία αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Εξαιτίας των ψευδολογημάτων και της δυσφημιστικής συμπεριφοράς της Wall Street Journal, δεν θα συμπεριληφθεί (σ.σ. δημοσιογράφος της σε αυτούς) στον κατάλογο 13 μέσων ενημέρωσης που θα συνταξιδέψουν» με τον αρχηγό του κράτους στο προεδρικό αεροσκάφος, γνωστοποίησε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πρόεδρος των ΗΠΑ θα ταξιδέψει στη Σκοτία, όπου βρίσκονται δυο γήπεδα γκολφ που του ανήκουν, από την 25η ως την 29η Ιουλίου, στο πλαίσιο «ιδιωτικής» επίσκεψης — κατά τη διάρκειά της, ωστόσο, θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Την περασμένη Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για συκοφαντική δυσφήμιση τη Wall Street Journal και τον ιδιοκτήτη της Ρούπερτ Μέρντοκ και απείλησε ότι θα υποβάλει μήνυση.

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπστιν έδωσε τροφή σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μην υπάρξουν αποκαλύψεις για προσωπικότητες πρώτης γραμμής.

Μορφές του κινήματος των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ έκαναν επί χρόνια εκστρατεία για να έρθει στο φως ο υποτιθέμενος μυστικός κατάλογος πελατών του χρηματομεσίτη, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά σε διάφορους αστέρες και ισχυρούς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού προέδρου την περίοδο που ήταν ακόμα μεγιστάνας των ακινήτων.

Όμως την 7η Ιουλίου το υπουργείο Δικαιοσύνης και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει απόδειξη πως είχε τέτοιο κατάλογο, ή ότι εκβιάζονταν προσωπικότητες, κάτι που πυροδότησε ξεσπάσματα οργής από πλευράς μορφών και οπαδών του «MAGA» σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στόχαστρο οι... αντιφρονούντες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές του Λευκού Οίκου

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Λευκός Οίκος, μεταξύ άλλων επιθέσεων εναντίον του Τύπου, βάλθηκε να ελέγξει τη σύνθεση του "pool" - της μικρής ομάδας δημοσιογράφων που παρακολουθούν καθημερινά και στενά τη δραστηριότητα του προέδρου, η λεγόμενη Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική κυβέρνηση για παράδειγμα έβαλε στο περιθώριο το ιστορικό αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, πυλώνα του «pool», επειδή συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ονομασία «Κόλπος του Μεξικού» αντί της «Κόλπος της Αμερικής», όπως απαιτεί ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε αντιθέτως σε ορισμένα ταξίδια ίνφλουενσερ και δημιουργούς περιεχομένου στο διαδίκτυο προσκείμενους στο κίνημα «MAGA» (Make America Great Again, «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της», σήμα κατατεθέν του ρεπουμπλικάνου).

