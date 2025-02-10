Τραμπ: Και τρίτος δικαστής μπλόκαρε το διάταγμα του για την ιθαγένεια

Άλλο ένα πλήγμα δέχτηκε σήμερα από τα δικαστήρια ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τρίτος ομοσπονδιακός δικαστής ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει το διάταγμά του με το οποίο καταργείται το «δίκαιο του εδάφους», δηλαδή η αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας από όποιον γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος.

Εξετάζοντας τα αιτήματα οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των μεταναστών –τις οποίες εκπροσωπούσε η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU)– ο περιφερειακός δικαστής Τζόζεφ Λαπλάντ του Νιου Χαμσάιρ ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει προσωρινή εντολή, μπλοκάροντας την εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αμέσως μετά την ορκωμοσία του, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να αρνούνται να αναγνωρίσουν την υπηκοότητα των παιδιών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μετά τις 19 Ιανουαρίου, εάν κανείς από τους γονείς τους δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή μη νόμιμος, μόνιμος κάτοικος της χώρας.

Ο Λαπλάντ είχε διοριστεί στη θέση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία είπε ότι θα παρουσιάσει αργότερα, γραπτώς, το σκεπτικό του. Σημείωσε ότι θεωρεί βέβαιο πως θα ασκηθεί έφεση και ότι «το ζήτημα θα λυθεί, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, από το Ανώτατο Δικαστήριο».

Άλλοι δύο ομοσπονδιακοί δικαστές, στο Μέριλαντ και την Ουάσινγκτον, με ξεχωριστές αποφάσεις τους, μπλόκαραν επίσης την εφαρμογή του διατάγματος.

Τυχόν εφέσεις της κυβέρνησης Τραμπ θα εξεταστούν από τρία διαφορετικά ομοσπονδιακά Εφετεία, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της Βοστόνης, όλοι οι δικαστές του οποίου είχαν διοριστεί από Δημοκρατικούς προέδρους.

Οι οργανώσεις που προσέφυγαν κατά του διατάγματος υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματικό, καθώς το δίκαιο του εδάφους έχει κατοχυρωθεί με τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος και με μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1898.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

