«Συναγερμός» στην Νέα Υόρκη για την εξαφάνιση 23χρονης μετά από επίσκεψη σε γυναίκα που γνώρισε διαδικτυακά για δουλειά

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 23χρονης TiJae Baker η οποία την 1η Μαΐου πήρε τρένο από τη Νέα Υόρκη για την Ουάσιγκτον κατόπιν επαφής μέσω ίντερνετ για δουλειά και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι, προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών.

Η μητέρα της, Toquanna Baker, προσπαθεί απεγνωσμένα να την βρει, ιδιαίτερα μάλιστα, μετά το τηλεφώνημα της κόρης της την 1η Ιουνίου στο οποίο η κόρη της την παρακαλούσε να τη σώσει. Η Toquanna Baker δήλωσε στο ABC News ότι η εξαφάνιση της κόρης μπορεί να σχετίζεται με σχέδιο εμπορίας ανθρώπων.

Η 23χρονη TiJae είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνης στο Μπρούκλιν και φοιτήτρια στο τελευταίο έτος του κολεγίου. Η 23χρονη ταξίδεψε για την Ουάσιγκτον προκειμένου να φτιάξει αφίσες για μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα της.

Η Toquanna Baker δήλωσε ότι η κόρη της κατέβηκε στο σταθμό Washington Union και επρόκειτο να επιστρέψει την επόμενη μέρα. Όταν δεν το έκανε, η μητέρα της υπέβαλε αναφορά στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης λίγες μέρες αργότερα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ABCnews μετά από μερικές εβδομάδες σιωπής, η TiJae Baker τηλεφώνησε στο σπίτι την 1η Ιουνίου και παρακάλεσε να τη σώσει η μητέρα της.

Η Toquanna Baker ταξίδεψε αμέσως στην περιοχή, αλλά δεν έχει βρει ακόμη την κόρη της. Από τότε δεν της έχει μιλήσει.

Η ίδια ανέφερε ότι φοβάται για την κόρη της, λέγοντας ότι η εξαφάνιση δεν τραβάει πολύ την προσοχή επειδή η TiJae είναι μια αφρικανικής καταγωγής γυναίκα.

«Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου», δήλωσε η Toquanna Baker στο WABC.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε τα στοιχεία της κοπέλας στην δημοσιότητα ζητώντας από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή της ή το πού βρίσκεται να τηλεφωνήσει στα σχετικά τηλέφωνα.

MISSING: Have you seen Tijae Baker?



She was last seen on 5/1/22 at 3:36 PM, leaving her residence at 245 Wortman Avenue in Brooklyn.

She is 5'7" tall & 130lbs; last seen wearing a black sweater, gray shorts & a white top.



Any info? Call or DM @NYPDTips 800-577-TIPS. pic.twitter.com/2pB3iCGIfZ