ΗΠΑ: Θανατοποινίτης με άνοια θα οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα 

Δια τυφεκισμού θα εκτελεσθεί στις 5 Σεπτεμβρίου ένας θανατοποινίτης στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει άνοια και έχει περάσει 37 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθάνατων.

Δικαστής της Γιούτα όρισε την ημερομηνία εκτέλεσης του 67χρονου Ραλφ Λιρόι Μένζις, παρά τις εφέσεις των δικηγόρων του λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του.

Judge schedules execution for man with dementia who spent 37 years on death row https://t.co/NSPHwyigM0 pic.twitter.com/4mhw0d0KXX — The Independent (@Independent) July 10, 2025

Πριν από δεκαετίες, ο ίδιος ο Μένζις επέλεξε ως μέθοδο εκτέλεσης της θανατικής ποινή του το εκτελεστικό απόσπασμα, καθιστώντας τον μόλις τον 6ο Αμερικανό θανατοποινίτη από το 1977 που θα εκτελεστεί με αυτό τον τρόπο.

Ο 67χρονος Μένζις είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την απαγωγή και δολοφονία της Μορίν Χάνσακερ, μητέρας τριών παιδιών από τη Γιούτα, το 1986.

Ο δικαστής Μάθιου Μπέιτς υπέγραψε την εκτέλεση της θανατικής ποινής και όρισε την ημερομηνία, στις 5 Σεπτεμβρίου, κρίνοντας ότι ο Μένζις κατανοεί «με συνέπεια και ορθολογικά» γιατί αντιμετωπίζει την εκτέλεση, παρά την πρόσφατη γνωστική εξασθένησή του.

Οι δικηγόροι του Μένζις λένε ότι η άνοια του έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, εξαρτάται από το οξυγόνο και δεν μπορεί να κατανοήσει τη νομική του υπόθεση.

Ενώ οι δικηγόροι του έχουν υποβάλει αίτηση για επανεκτίμηση, ο δικαστής δήλωσε η εκκρεμής έφεση δεν αποτελεί βάση που να τον εμποδίζει να ορίσει την ημερομηνία εκτέλεσης.

Ωστόσο, ο Μπέιτς προγραμμάτισε ακρόαση στις 23 Ιουλίου για να αξιολογήσει τη νέα έφεση.





Πηγή: skai.gr

