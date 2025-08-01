Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο για τον φόνο της συζύγου του και των δυο παιδιών τους το 1994 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες.

Ο Έντουαρντ Ζακζέφσκι, 60 ετών, άλλοτε υπαξιωματικός της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, καταδικάστηκε για τους φόνους της Σίλβιας, της συζύγου του, 34 ετών, του γιου τους Έντουαρντ, 7 ετών, και της κόρης τους Άννας, 5 ετών, επειδή η σύντροφός του ήθελε διαζύγιο.

Διέφυγε στη Χαβάη, όπου κρύφτηκε χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα, όμως παραδόθηκε στις αρχές τέσσερις μήνες αργότερα, αφού αναγνωρίστηκε από πολίτες μετά την προβολή τηλεοπτικής εκπομπής για τους ακόμη τότε ανεξιχνίαστους φόνους.

Επρόκειτο για την 27η εκτέλεση φέτος στις ΗΠΑ — ο αριθμός τους είναι ο υψηλότερος από το 2015, όταν είχαν γίνει 28. Στη Φλόριντα έγιναν εννιά από αυτές.

Από τις 27 φετινές εκτελέσεις, οι περισσότερες –23– έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, καθώς ειδικοί του ΟΗΕ τη χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».

Άλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: skai.gr

