Η BRICS καλεί να «σπάσει ο κύκλος της βίας» στη Μέση Ανατολή

Η BRICS απηύθυνε έκκληση χθες Τρίτη να «σπάσει ο κύκλος της βίας στη Μέση Ανατολή», μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, χώρας μέλους του οργανισμού στον οποίο είναι ενταγμένες δέκα αναπτυσσόμενες οικονομίες.

«Επείγει να σπάσει ο κύκλος της βίας και να αποκατασταθεί η ειρήνη», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των δέκα χωρών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ινδονησία, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) η οποία δημοσιοποιήθηκε από τη Βραζιλία, που ασκεί το τρέχον διάστημα την προεδρία της ομάδας.

Οι δέκα χώρες εξέφρασαν την «έντονη ανησυχία τους» για «κάθε επίθεση εναντίον ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων», που αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)».

«Οι εγγυήσεις και η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι εγγυημένη πάντα, μη εξαιρουμένων ένοπλων συρράξεων, για να προστατεύονται οι άνθρωποι και το περιβάλλον», προσθέτουν στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας «την ανάγκη να δημιουργεί ζώνη απαλλαγμένη από τα πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου μαζικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, κατηγορώντας την Ισλαμική Δημοκρατία πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται, επιμένοντας πως είναι δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην ισραηλινή επίθεση, εξαπολύοντας βομβαρδισμούς εναντίον τριών πυρηνικών-εγκαταστάσεων-κλειδιών τα ξημερώματα της 22ης Ιουνίου. Το Ιράν ανταπέδωσε με ομοβροντίες πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην επικράτεια του Κατάρ.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας, τέθηκε σε εφαρμογή χθες Τρίτη, έπειτα από τον πόλεμο 12 ημερών.

Πηγή: skai.gr

