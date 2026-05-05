ΗΠΑ: Συνεργάτης της πολιτικής αεροπορίας κατηγορείται για σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Εξωτερικός συνεργάτης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) στο Νιου Χάμσαϊρ κατηγορείται ότι απείλησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Ντιν ΝτελεΚιάιε από το Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ συνελήφθη τη Δευτέρα και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για αποστολή απειλής μέσω διαπολιτειακής επικοινωνίας.

Η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε σε δικαστική κατάθεση ότι ο ΝτελεΚιάιε τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη FAA, αφού χρησιμοποίησε τον υπολογιστή της εργασίας του για ανησυχητικές αναζητήσεις που σχετίζονταν με απόπειρες δολοφονίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, ο Λευκός Οίκος έλαβε στις 21 Απριλίου ένα email που φαινόταν να προέρχεται από τον ίδιο, στο οποίο ανέφερε ότι σχεδίαζε να «εξουδετερώσει/σκοτώσει» τον Τραμπ.



