Δύο Ρώσοι φυσικοί που συμμετείχαν σε έρευνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων καταδικάστηκαν σήμερα για προδοσία και οι δύο σε 12,5 χρόνια κάθειρξης σε αποικία κρατουμένων, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη των Βαλέρι Ζβέγκιντσεφ και Βλαντισλάβ Γκάλκιν, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για λόγους κρατικού απορρήτου, υπήρξε η τελευταία μιας σειράς υποθέσεων προδοσίας εναντίον επιστημόνων που ασχολούνται με την έρευνα υπερηχητικών ταχυτήτων σε πτήση.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπερηφανεύεται ότι η Ρωσία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή υπερηχητικών πυραύλων οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στον πόλεμο με την Ουκρανία. Τα όπλα αυτά έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν πτήσεις με ταχύτητα έως 10 φορές της ταχύτητας του ήχου και να διαπερνούν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι υποστηρικτές των επιστημόνων δήλωσαν ότι οι διώξεις αυτές αντανακλούν τον ζήλο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) να εκριζώσει τους κατά φαντασία εχθρούς του κράτους από έναν τόσο σημαντικό και ευαίσθητο τομέα.

«Όταν ένας συγκεκριμένος τομέας γίνεται αντικείμενο στενού ελέγχου από τον Πούτιν και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, τότε αρχίζουν οι εκκαθαρίσεις ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να βρεθούν προδότες εκεί», δήλωσε η Όλγα Όρλοβα, εκδότρια μιας έκδοσης με τίτλο T-Invariant που συνδέει Ρώσους επιστήμονες που αντιτίθενται στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη η Ορλόβα δήλωσε ότι είναι πεπεισμένη για την αθωότητα των ανδρών, σημειώνοντας ότι δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Ρωσία παρά τις προηγούμενες συλλήψεις ορισμένων συναδέλφων τους.

Η διάρκεια της κράτησής τους και της δίκης τους - και οι δύο συνελήφθησαν το 2023 - αποτελεί ένδειξη ότι κανένας από τους δύο δεν δέχθηκε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εναντίον άλλων συναδέλφων, είπε.

Ο Γιεβγκένι Σμιρνόφ, μέλος μιας ομάδας εξόριστων δικηγόρων που ασχολούνται με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε στο Reuters: «Ο Ζβέγκιντσεφ και ο Γκάλκιν είναι θύματα κατασκοπευτικής μανίας, διώκονται αποκλειστικά για το επιστημονικό τους έργο».

Το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει μεμονωμένες διώξεις ανθρώπων, αλλά είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ορισμένοι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα στην υπερηχητική τεχνολογία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα παροτρύνει τις υπηρεσίες ασφαλείας να διπλασιάσουν τις προσπάθειες τους για την προστασία από απειλές σε περίοδο πολέμου.

Ερευνητικό κέντρο επίλεκτων επιστημόνων

Ο Ζβέγκιντσεφ, 82 ετών, είναι κορυφαίος επιστήμονας στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής ονόματι Κριστιάνοβιτς (ITAM) στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας.

Δύο από τους συναδέλφους του εκεί, ο Ανατόλι Μάσλοφ και ο Αλεξάντερ Σιπλιούκ, καταδικάστηκαν σε 14 και 15 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα το 2024.

Ο ηλικίας 71 ετών Γκάλκιν εργαζόταν σε ένα άλλο πανεπιστήμιο της Σιβηρίας και είχε συν-συγγράψει εργασίες με τους Ζβεγκίντσεφ και Σιπλιούκ. Η Όρλοβα δήλωσε η κατάσταση της υγείας των δύο ανδρών είναι κακή και η ετυμηγορία του δικαστηρίου ισοδυναμεί με θανατική ποινή.

Την τελευταία δεκαετία, η Ρωσία έχει ασκήσει τουλάχιστον 10 αγωγές προδοσίας εναντίον επιστημόνων που εργάζονται στον τομέα της υπερηχητικής τεχνολογίας, της μελέτης της πτήσης σε ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 5 Μαχ - πάνω από 3.800 μίλια/ώρα ή 6.115 χλμ./ώρα.

Οι δύο επιστήμονες είχαν δηλώσει «αθώοι» και οι υποστηρικτές τους έχουν δηλώσει ότι οι δημοσιεύσεις τους και τα ταξίδια τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια είχαν εγκριθεί εκ των προτέρων από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Σε μια σπάνια ανοιχτή επιστολή το 2023, συνάδελφοι των συλληφθέντων ερευνητών στο ITAM δήλωσαν ότι οι δύο Ρώσοι επιστήμονες είναι αθώοι και ότι οι κατηγορίες εναντίον τους βλάπτουν τη ρωσική επιστήμη και αποτρέπουν νέους ακαδημαϊκούς από το να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό.

