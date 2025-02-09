ΗΠΑ: Συνεργασία υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας με τον Ίλον Μασκ με εντολή Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ συνεργάζεται με τον Ίλον Μασκ για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπουργείου της, καθώς ο δισεκατομμυριούχος και η ομάδα των βοηθών του προσπαθούν ν’ αναδιοργανώσουν την αμερικανική κυβέρνηση.

«Συνεργαζόμαστε μαζί τους προς την κατεύθυνση που έχει δώσει ο πρόεδρος, προκειμένου να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε το υπουργείο μας να γίνει πιο αποδοτικό. Έτσι όλο αυτό, είναι στην ουσία του, ένας οικονομικός έλεγχος για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που είναι πανίσχυρη», δήλωσε η Νόεμ στη διάρκεια μιας συνέντευξης της, στην τηλεοπτική εκπομπή "State of the Union" του CNN.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

