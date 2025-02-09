Super Bowl: Στον αγώνα ο Τραμπ - Για πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος στο γήπεδο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται σήμερα στην Νέα Ορλεάνη για να παρακολουθήσει ζωντανά το 59o Super Bowl (Σούπερ Μπόουλ), του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που θα κρίνει τον πρωταθλητή του NFL.

Παράλληλα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα σόου παγκοσμίως, με μεγάλους αστέρες να τραγουδούν στο ημίχρονο. Φέτος, στη σκηνή θα εμφανιστούν ο πολυβραβευμένος ράπερ Κέντρικ Λαμάρ με την SZA.

Πέρσι, το Super Bowl 2024 έκανε την μεγαλύτερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ, από την προσγείωση στη Σελήνη το 1969.

Ο Τραμπ θα παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles στο Superdome, το θολωτό στάδιο πολλαπλών χρήσεων στη Νέα Ορλεάνη, με χωρητικότητα 83.000 θεατών.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που θα παρακολουθήσει τον αγώνα με τη φυσική του παρουσία, παρά την πολύπλοκη σχέση του με την National Football League (NFL), τη διοργανώτρια αρχή του ομώνυμου πρωταθλήματος.

Ο αποψινός θα είναι ένας αγώνα ρεβάνς του Super Bowl 57, όταν οι Chiefs κέρδισαν με 38-35 και η προσοχή όλων από τον ποδοσφαιρικό αγώνα θα αποσπαστεί από την παρουσία του Αμερικανού προέδρου - όλοι θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.