Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Συνελήφθη η τρανς ηγέτιδα της αίρεσης «Zizians» που συνδέεται με πολλαπλές δολοφονίες

Η αίρεση ασχολείται με ζητήματα όπως τον ριζοσπαστικό βιγκανισμό, την ταυτότητα φύλου και την τεχνητή νοημοσύνη - Η Λασότα είναι γνωστή για ακραίες απόψεις

Zizian

Η τρανς ηγέτιδα μιας αίρεσης, που αυτοαποκαλείται «Zizians», και η οποία συνδέεται με τη δολοφονία ενός συνοριοφύλακα, συνελήφθη στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Η 34χρονη Τζακ Λασότα συνελήφθη την Κυριακή μαζί με μια 33χρονη από την Πενσιλβάνια και οι δυο τους αντιμετωπίζουν πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της παράνομης εισόδου στη χώρα, της παρεμπόδισης δικαιοσύνης και της κατοχής όπλου σε όχημα.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι Zizians έχουν συνδεθεί με τη δολοφονία του Αμερικανού συνοριοφύλακα Ντέιβιντ Μάλαντ, σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις 20 Ιανουαρίου κοντά στα σύνορα με τον Καναδά καθώς και με άλλες πέντε ανθρωποκτονίες στο Βερμόντ, την Πενσιλβάνια και την Καλιφόρνια. 

Η αίρεση αυτή, όπως αναφέρει το Associated Press, δημιουργήθηκε από μια ομάδα νεαρών, ευφυΐες της πληροφορικής, ηλικίας 20-30 ετών που γνωρίστηκαν μέσω του διαδικτύου και μοιράστηκαν αναρχικές πεποιθήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια, πέρασαν στη βία. 

Το ποιοι είναι οι στόχοι τους, δεν είναι σαφείς, αλλά διαδικτυακά υπάρχουν κείμενα που καλύπτουν από τα ζητήματα του ριζοσπαστικού βιγκανισμού και της ταυτότητας φύλου, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη

Στη μέση όλων αυτών βρίσκεται η Λασότα, που φαίνεται να είναι η ηγέτιδα αυτής της περίεργης αίρεσης. Την έχουν δει κοντά σε πολλές σκηνές εγκλήματος και έχει διασυνδέσεις με διάφορους υπόπτους. Η Λασότα στο σκοτεινό ιστολόγιό της, με όνομα Ziz, μεταξύ άλλων περιέγραψε τη θεωρία της ότι τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μπορούν να διατηρούν διαφορετικές αξίες και φύλα και «συχνά επιθυμούν να αλληλοσκοτωθούν», ενώ έχει κάνει και άλλες ακραίες τοποθετήσεις

Πριν από τη σύλληψή της το Σαββατοκύριακο, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε δύο πολιτείες με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντάλματα σε βάρος της. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ σύλληψη Αίρεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark