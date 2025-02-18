Ο Φρίντριχ Μερτς, ο πιθανός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδεύει προς μια άλλη οικονομική κρίση λόγω του χρέους που αντιμετωπίζουν χώρες της ευρωζώνης.

«Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο απρόσεκτοι με τα δημόσια οικονομικά μας όπως κάποιοι άλλοι, έχω αρχίσει να ανησυχώ πολύ», είπε ο Μερτς στο Politico.

Δεν κατονόμασε τις άλλες χώρες για τις οποίες μιλούσε, αλλά έξι στην ΕΕ - Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία — έχουν χρέος μεγαλύτερο από το ετήσιο ΑΕΠ τους.

«Η επόμενη οικονομική κρίση έρχεται σίγουρα», είπε. «Θα είναι μια κρίση δημόσιου χρέους. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Δεν ξέρουμε από πού θα έρθει, αλλά θα έρθει».

Με πέντε ημέρες να απομένουν πριν από τις εκλογές στη Γερμανία, οι δηλώσεις του Μερτς έρχονται εν μέσω συζητήσεων για μεταρρύθμιση του λεγόμενου φρένου χρέους της Γερμανίας, του αυστηρού δημοσιονομικού κανόνα που περιορίζει τον καθαρό διαρθρωτικό δανεισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο 0,35% του ΑΕΠ.

Η συζήτηση αυτή έχει καταστεί ακόμη πιο επείγουσα λόγω των πιέσεων των ΗΠΑ προς την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση της δικής της άμυνας.

Αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη Γερμανία, καθώς οι πολιτικοί της εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για να τηρήσουν τη δέσμευση προς το ΝΑΤΟ να επενδύουν το ισοδύναμο του 2% του ΑΕΠ στην άμυνα μετά το 2027. Το Βερολίνο δημιούργησε ένα ειδικό ταμείο 100 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του γερμανικού στρατού μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, βοηθώντας την επίτευξη του στόχου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει ήδη δεσμευτεί. Η χώρα θα χρειαστεί να δαπανά επιπλέον 30 δισ. ευρώ ετησίως.



