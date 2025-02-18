Φον ντερ Λάιεν στον Κέλογκ: Η ΕΕ θέλει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στον Αμερικανό απεσταλμένο για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει «να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί η αιματοχυσία και να συμβάλει στην εξασφάλιση της δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που δικαιωματικά αξίζει η Ουκρανία και ο λαός της», σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο της.

Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε επίσης στον Κέλογκ «τα σχέδια της Ευρώπης για την ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής και των αμυντικών δαπανών, ενισχύοντας τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνατότητες».

«Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η Πρόεδρος επανέλαβε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, υποστηριζόμενη από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», αναφέρει το σχετικό έγγραφο.

«Όπως κατέστησε σαφές η πρόεδρος της Κομισιόν: τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.