Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας στο Ριάντ συνεχίζονται πίσω από κλειστές πόρτες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά φάνηκε να αμφισβητεί τη νομιμότητά του, σύμφωνα με τον Guardian.

«Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, αν χρειαστεί, αλλά η νομική βάση των συμφωνιών χρειάζεται συζήτηση λαμβάνοντας στα υπόψη την πραγματικότητα ότι η νομιμότητα του Ζελένσκι μπορεί να αμφισβητηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυριαρχικό της δικαίωμα και ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να υπαγορεύσει στο Κίεβο πώς να προσεγγίσει το ζήτημα - αλλά θα τραβήξει μια γραμμή όταν πρόκειται για στρατιωτικές συμμαχίες.

«Μιλάμε για διαδικασίες ολοκλήρωσης και οικονομικής ολοκλήρωσης. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει τίποτα σε καμία χώρα και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά όμως το ΝΑΤΟ, είπε: «Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος: Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική θέση, φυσικά, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την άμυνα ή τις στρατιωτικές συμμαχίες».

Σε δηλώσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι «μια διαρκής και μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση είναι αδύνατη χωρίς μια συνολική εξέταση των θεμάτων ασφάλειας στην ήπειρο».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι συνομιλίες στο Ριάντ μπορεί να δώσουν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

