Συναγερμός στη Λουιζιάνα μετά από διαρροή χλωρίου από χημικό εργοστάσιο της εταιρείας Dow Chemical. Οι αρχές εξέδωσαν εντολή οι κάτοικοι της περιοχής να αναζητήσουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» κλείνοντας παράθυρα και κλιματιστικά. Η πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνας έκλεισε αυτοκινητόδρομο κοντά στο εργοστάσιο και στις δύο κατευθύνσεις.

Η ανακοίνωση της εταιρίας



«Έχει σημειωθεί απελευθέρωση χλωρίου στις εγκαταστάσεις της Olin στο Πλάκουμιν. Η ομάδα έκτακτης ανάγκης στο εργοστάσιο δεσμεύτηκε αμέσως και εργαζόμαστε για να σταματήσουμε τη διαρροή. Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις έλαβαν άμεσες προφυλάξεις ασφαλείας, ενώ η ομάδα άρχισε να εργάζεται για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έχει εγκατασταθεί ένα καταφύγιο και οι τοπικοί δρόμοι έχουν κλείσει προσωρινά. Θα παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες».

Chlorine Leak Advisory



Plaquemine - Louisiana State Police Emergency Service Unit is responding to a chlorine leak at the DOW Chemical Plant in Iberville Parish. LA Hwy1 is closed in both directions. A shelter in placed has been issued as crews assess this incident. pic.twitter.com/nc4FDnufqE — LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2022

Photo: A cloud coming from the Dow chemical plant in Plaquemine is floating over the Mississippi River

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾https://t.co/cVcGaOq5vi — Sharon Lavigne (@risestjames) April 19, 2022

People in Plaquemine, Louisiana are being told to go inside, turn off the air conditioner and close the windows after chlorine was released into the air at a Dow chemical plant https://t.co/s4eHriCLbn — Sam Karlin (@samkarlin) April 19, 2022

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

