Το εξωτερικό χρέος της Κίνας καταγράφηκε περίπου στα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2,08 τρισεκατομμύρια ευρώ) στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε προχθές, Τρίτη, η Κρατική Υπηρεσία Ξένου Συναλλάγματος της Κίνας (SAFE).

Το κινεζικό εξωτερικό χρέος είναι μειωμένο κατά 0,6% από την προηγούμενη καταγραφή του, που έγινε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τον Λι Μπιν, αναπληρωτή διευθυντή της SAFE.

Παράλληλα σταθερή σε γενικές γραμμές παρέμεινε η συναλλαγματική δομή του εξωτερικού χρέους της Κίνας, με την περίοδο ωρίμανσης των οικονομικών υποχρεώσεων να καταγράφει βελτίωση, πρόσθεσε ο Λι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.