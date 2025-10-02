Λογαριασμός
Ο Τούρκος δημοσιογράφος απολύθηκε τη μέρα που γέννησε η γυναίκα του

«Έγινα πατέρας» έγραφε στο Χ λίγο πριν από την απόλυσή του ο δημοσιογράφος - Μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης

Τουρκία δημοσιογραφος

Το τελευταίο μήνυμα στο Χ του Τούρκου δημοσιογράφου που έπεσε «θύμα» ανοιχτής κάμερας ήταν «θέλω να σας πω κάτι άλλο! Έγινα πατέρας!», όπως μεταδίδει από την  Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο δημοσιογράφος απολύθηκε από το κανάλι του χθες, μετά τη δημοσιοποίηση από άλλο τουρκικό κανάλι διαλόγου που είχε με συνάδελφό του έξω από τον Λευκό Οίκο, όπου έλεγε ότι ο Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Επίσης, αποκάλυπτε την πολιτική διαμάχη του Χακάν Φιντάν με τον γιο και τον γαμπρό του Τούρκου προέδρου για τη διαδοχή.

Τα ανοιχτά μικρόφωνα στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο έχουν καταστρέψει παρουσιαστή του ΝΤV

Ο παρουσιαστής στον αέρα είχε μιλήσει εναντίον του Τούρκου προέδρου: «Ποιο πένθος ρε; Έχεις καταστρέψει το νησί».

Ογούζ Χακσεβέρ, παρουσιαστής NTV: To τηλεοπτικό μας δίκτυο ταξίδεψε στο νησί που μετονομάστηκε σε νησί δημοκρατίας και ελευθερίας και είδε τη μεταμόρφωση του.

Ερντογάν: Δεν αποκαλώ αυτό το νησί ως «πλάτη», αλλά μιλάμε για το νησί του πένθους.

Ογούζ Χακσεβέρ: Ποιο πένθος ρε! Το έχεις καταστρέψει το νησί!

Η απάντηση στην πολιτική διαμάχη

Στις πολιτικές διαμάχες που μαίνονται στο περιβάλλον του για τη διαδοχή, ο Ερντογάν στέλνει μήνυμα με φωτογραφία του με τον Αχμέτ Νταβούτογλου και τον Αλί Μπαμπατζάν, δέκα χρόνια μετά, δημιουργώντας σενάρια για επιστροφή των δύο πολιτικών στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας.

ερντογάν

ερντογάν

Εξάλλου, με εμφάνισή του χθες έβαλε τέλος σε διάφορες φήμες για τη διαδοχή του. Έστειλε μήνυμα προς τις ΗΠΑ: «Δεν υποχωρούμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι».

Ερντογάν: «Στον Τραμπ είπα πληρώσαμε για τα F-35, αλλά δεν μας δώσατε τα αεροσκάφη»

Δημοσιογράφος: Μετά τις επαφές σας με τον κ. Τραμπ ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το F-35, τι νέα έχουμε;

Ερντογάν: Mα πόση περιέργεια έχει! Εγώ δεν έχω τόση περιέργεια όπως έχεις εσύ. Εμείς τους είπαμε σας έχουμε δώσει τα χρήματα, μέχρι και τώρα δεν μας δώσατε τα αεροσκάφη.... Παρακολουθούμε την υπόθεση.. Εντάξει;

Δημοσιογράφος: Eντάξει κ. πρόεδρε.

Ασχολίαστες οι δηλώσεις Φιντάν...

Πάντως, όταν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις Φιντάν, ο Τούρκος πρόεδρος δεν απάντησε, αν και το αμερικανικό εμπάργκο στους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών ΚΑΑΝ προκαλεί μεγάλες συζητήσεις.

Χθες η τουρκική προεδρία διέψευσε πληροφορίες πως ο Ερντογάν δεν γνώριζε τις εξελίξεις για τους κινητήρες του ΚΑΑΝ, λέγοντας ότι «το ΚΑΑΝ παράγεται σύμφωνα με το όραμα, τη βούληση και την αποφασιστικότητα του προέδρου μας».

