Ο Τούρκος δημοσιογράφος απολύθηκε τη μέρα που γέννησε η γυναίκα του

Το τελευταίο μήνυμα στο Χ του Τούρκου δημοσιογράφου που έπεσε «θύμα» ανοιχτής κάμερας ήταν «θέλω να σας πω κάτι άλλο! Έγινα πατέρας!», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο δημοσιογράφος απολύθηκε από το κανάλι του χθες, μετά τη δημοσιοποίηση από άλλο τουρκικό κανάλι διαλόγου που είχε με συνάδελφό του έξω από τον Λευκό Οίκο, όπου έλεγε ότι ο Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Επίσης, αποκάλυπτε την πολιτική διαμάχη του Χακάν Φιντάν με τον γιο και τον γαμπρό του Τούρκου προέδρου για τη διαδοχή.

Τα ανοιχτά μικρόφωνα στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο έχουν καταστρέψει παρουσιαστή του ΝΤV

Ο παρουσιαστής στον αέρα είχε μιλήσει εναντίον του Τούρκου προέδρου: «Ποιο πένθος ρε; Έχεις καταστρέψει το νησί».

NTV, havuz gibi davranıyor, penguen belgeseli yayınlıyor ama arada istemsizce de olsa haberciliğin hakkını veriyor(!) 😎



HATIRLAYALIM

NTV muhabiri Oğuz Haksever'in mikrofonu açık kalıyor, Reyiz, Yaslıada derken o da 'ne yaslısı be, canına okumuşsun adanın' diyor.

(27MAY19) https://t.co/dyYiY5OG76 pic.twitter.com/2kmkqN1AXM — Arîf_Çîko (@arf_bnbg) September 30, 2025

Ογούζ Χακσεβέρ, παρουσιαστής NTV: To τηλεοπτικό μας δίκτυο ταξίδεψε στο νησί που μετονομάστηκε σε νησί δημοκρατίας και ελευθερίας και είδε τη μεταμόρφωση του.

Ερντογάν: Δεν αποκαλώ αυτό το νησί ως «πλάτη», αλλά μιλάμε για το νησί του πένθους.

Ογούζ Χακσεβέρ: Ποιο πένθος ρε! Το έχεις καταστρέψει το νησί!

Η απάντηση στην πολιτική διαμάχη

Στις πολιτικές διαμάχες που μαίνονται στο περιβάλλον του για τη διαδοχή, ο Ερντογάν στέλνει μήνυμα με φωτογραφία του με τον Αχμέτ Νταβούτογλου και τον Αλί Μπαμπατζάν, δέκα χρόνια μετά, δημιουργώντας σενάρια για επιστροφή των δύο πολιτικών στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας.

Εξάλλου, με εμφάνισή του χθες έβαλε τέλος σε διάφορες φήμες για τη διαδοχή του. Έστειλε μήνυμα προς τις ΗΠΑ: «Δεν υποχωρούμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι».

Ερντογάν: «Στον Τραμπ είπα πληρώσαμε για τα F-35, αλλά δεν μας δώσατε τα αεροσκάφη»

Erdoğan'dan F-35 sorusu soran gazeteciye:



"Ne kadar da meraklı, ben senin kadar meraklı değilim."

pic.twitter.com/P93LqFdCTL — Etkili Haber (@etkiIihaber) October 1, 2025

Δημοσιογράφος: Μετά τις επαφές σας με τον κ. Τραμπ ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το F-35, τι νέα έχουμε;

Ερντογάν: Mα πόση περιέργεια έχει! Εγώ δεν έχω τόση περιέργεια όπως έχεις εσύ. Εμείς τους είπαμε σας έχουμε δώσει τα χρήματα, μέχρι και τώρα δεν μας δώσατε τα αεροσκάφη.... Παρακολουθούμε την υπόθεση.. Εντάξει;

Δημοσιογράφος: Eντάξει κ. πρόεδρε.

Ασχολίαστες οι δηλώσεις Φιντάν...

Πάντως, όταν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις Φιντάν, ο Τούρκος πρόεδρος δεν απάντησε, αν και το αμερικανικό εμπάργκο στους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών ΚΑΑΝ προκαλεί μεγάλες συζητήσεις.

NEFES muhabiri Nisanur Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KAAN uçaklarının motorlarına ABD Kongresi’nden izin çıkmamasına ilişkin açıklamasını sordu. Erdoğan, yanıt vermedi. pic.twitter.com/H5fAA9AK6t — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) October 1, 2025

Χθες η τουρκική προεδρία διέψευσε πληροφορίες πως ο Ερντογάν δεν γνώριζε τις εξελίξεις για τους κινητήρες του ΚΑΑΝ, λέγοντας ότι «το ΚΑΑΝ παράγεται σύμφωνα με το όραμα, τη βούληση και την αποφασιστικότητα του προέδρου μας».

