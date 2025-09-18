ΗΠΑ: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε βάση στην Ουάσινγκτον

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο σε καθιερωμένη εκπαιδευτική πτήση συνετρίβη αργά το βράδυ της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή κοντά στη βάση Joint Base Lewis–McChord στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο ABC News ο Σκοτ Κιθ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της φρουράς του JBLM.

Το ελικόπτερο συνετρίβη γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα, είπε ο Κιθ.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι το ελικόπτερο βρισκόταν σε «καθιερωμένη εκπαιδευτική πτήση», όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή με το αεροσκάφος. Η είδηση έγινε γνωστή την επόμενη μέρα το πρωί, ενώ οι 'Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες

