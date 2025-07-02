Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αεροδρόμιο της Σομαλίας

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε αεροδρόμιο στη Μογκαντίσου και τυλίχτηκε στις φλόγες - Οι πρώτες πληροφορίες 

Σομαλία ελικόπτερο

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αεροδρόμιο στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας και τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο υπάλληλοι του αεροδρομίου.

«Ακούσαμε την έκρηξη και είδαμε καπνό και φλόγες. Ο καπνός κάλυψε εξ ολοκλήρου το ελικόπτερο. Δεν ξέρουμε αν προσγειωνόταν ή απογειωνόταν», ανέφερε στο πρακτορείο ένας από τους υπαλλήλους.

Δεν είναι γνωστό ακόμα εάν το στρατιωτικό ελικόπτερο είναι αμερικανικό ή ανήκει στην αποστολή σταθεροποίησης και υποστήριξης της Αφρικανικής Ένωσης, AUSSOM.

Επίσης, δεν υπάρχουν για την ώρα αναφορές για θύματα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σομαλία συντριβή ελικοπτέρου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark