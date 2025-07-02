Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αεροδρόμιο της Σομαλίας

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αεροδρόμιο στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας και τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο υπάλληλοι του αεροδρομίου.

«Ακούσαμε την έκρηξη και είδαμε καπνό και φλόγες. Ο καπνός κάλυψε εξ ολοκλήρου το ελικόπτερο. Δεν ξέρουμε αν προσγειωνόταν ή απογειωνόταν», ανέφερε στο πρακτορείο ένας από τους υπαλλήλους.

🚨 BREAKING: A military helicopter has crashed Mogadishu’s Aden Adde International Airport, resulting in a fire. Thick smoke was visible from the scene. Details remain limited, and there has been no official statement yet. Updates to follow. pic.twitter.com/SKjzlpoxxV — The Daily Somalia (@TheDailySomalia) July 2, 2025

Δεν είναι γνωστό ακόμα εάν το στρατιωτικό ελικόπτερο είναι αμερικανικό ή ανήκει στην αποστολή σταθεροποίησης και υποστήριξης της Αφρικανικής Ένωσης, AUSSOM.

Επίσης, δεν υπάρχουν για την ώρα αναφορές για θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.