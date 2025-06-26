Τα νέα μέλη μιας νέας συμβουλευτικής ομάδας ειδικών που διορίστηκε από τον Αμερικανό υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, τις εργασίες της με στόχο να επανεξετάσει το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης (Acip) είναι ένα όργανο που παρέχει συστάσεις στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ για το ποιος και πότε πρέπει να εμβολιαστεί.

Τα επτά νέα μέλη της Acip συνεδρίασαν χθες για πρώτη φορά, λίγες εβδομάδες αφού ο Κένεντι Τζούνιορ απέπεμψε και τους 17 προκατόχους τους αφού τους κατηγόρησε για σύγκρουση συμφερόντων.

Ο Κένεντι επέλεξε για την επιτροπή «ανθρώπους όπως αυτός – ανθρώπους που στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί να μεροληπτούν κατά των εμβολίων», σχολίασε ο δρ. Πολ Όφιτ, πρώην μέλος της Acip και διευθυντής στο Κέντρο Ενημέρωσης για τα Εμβόλια στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια ψευδείς ισχυρισμούς για τα εμβόλια κατά της covid, αλλά και ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ κάποιων εμβολίων και του αυτισμού, κυρίως μέσω του Children’s Health Defense.

Από τότε που ανέλαβε το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο, έχει προχωρήσει σε βαθιά αναδιάρθρωση των κρατικών υπηρεσιών υγείας.

«Επιφυλακτικά» με τα εμβόλια πολλά μέλη της νέας επιτροπής

Πριν από τη χθεσινή συνεδρίαση, ειδικοί σε θέμα δημόσιας υγείας και πολιτικοί είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα προσόντα των νέων μελών της επιτροπής, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τα εμβόλια.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον νέο επικεφαλής της Acip, τον δρα Μάρτιν Κούλντορφ, να δηλώνει ότι απολύθηκε από το Χάρβαρντ, όπου εργαζόταν ως καθηγητής ιατρικής, επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί κατά της covid-19.

Ο Κούλντορφ ανακοίνωσε τη σύσταση νέας ομάδας εργασίας για να εξετάσει το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού των παιδιών και τη χρησιμότητα εμβολίων που εγκρίθηκαν πριν από επτά ή και περισσότερα χρόνια.

Παράλληλα επεσήμανε ότι θα επανεξεταστεί αν είναι «συνετό» να χορηγείται το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β στα νεογέννητα, ένα εμβόλιο που έχει αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό στην πρόληψη της ασθένειας, η οποία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο ήπαρ.

Σύμφωνα με τον Κούλντορφ, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το χρονοδιάγραμμα της χορήγησης του εμβολίου κατά της ιλαράς.

Η επανεξέταση εμβολίων, τα οποία έχουν λάβει άδεια πριν από επτά ή και περισσότερα χρόνια, εγείρει ανησυχίες, διότι υπονοεί ότι η διαδικασία έγκρισής τους ήταν προβληματική, επεσήμανε ο Μπιλ Χάναγκι καθηγητής επιδημιολογίας στο Harvard TH Chan School of Public Health.

Σήμερα η Λιν Ρέντγουντ – πρώην επικεφαλής του Children’s Health Defense μιας αντιεμβολιαστικής ομάδας επικεφαλής της οποίας ήταν ο Κένεντι-- πρόκειται να παρουσιάσει έκθεση για τη χρήση της θιμεροσάλης στα εμβόλια.

Σύμφωνα με το CBS News, η Ρέντγουντ προσελήφθη στο CDC για να εργαστεί στην υπηρεσία ασφάλειας εμβολίων.

Η απόφαση της επιτροπής να συζητήσει τη θιμεροσάλη, ένα συντηρητικό με βάση τον υδράργυρο που δεν χρησιμοποιείται στα περισσότερα εμβόλια εδώ και δεκαετίες, προκαλεί σύγχυση, σχολίασε ο δρ. Χάναγκι.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, στο παρελθόν τα μέλη της Acip ειδικεύονταν στα εμβόλια και εξέταζαν τις συστάσεις για αυτά επί μήνες.Τώρα όμως

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

