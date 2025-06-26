Ποιες δύο χώρες είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες κοκαΐνης στον κόσμο

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες κοκαΐνης στον κόσμο, καθώς η παγκόσμια κατανάλωση του παράνομου ναρκωτικού φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ, ανέφερε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στην τελευταία του έκθεση σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Ενώ στην Αμερική κάνουν χρήση κοκαΐνης περισσότεροι άνθρωποι από οπουδήποτε αλλού, η κατανάλωση είναι πιο διαδεδομένη στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2025. Η ανάλυση των αποβλήτων δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί κάνουν χρήση κοκαΐνης μόνο περιστασιακά, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση περιγράφει μια ζοφερή εικόνα της παγκόσμιας μάχης κατά των παράνομων ναρκωτικών και των εγκληματιών που βρίσκονται πίσω από αυτά και ανέφερε ότι μια νέα εποχή παγκόσμιας αστάθειας έχει εντείνει την πρόκληση. Ο όγκος παραγωγής, οι κατασχέσεις και η χρήση κοκαΐνης σημείωσαν όλα ρεκόρ το 2023, καθιστώντας την κοκαΐνη την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά παράνομων ναρκωτικών στον κόσμο, ανέφερε ο ΟΗΕ.

«Οι οργανωμένες ομάδες διακίνησης ναρκωτικών συνεχίζουν να προσαρμόζονται, να εκμεταλλεύονται τις παγκόσμιες κρίσεις και να στοχεύουν ευάλωτους πληθυσμούς», ανέφερε σε δήλωσή της η Ghada Waly, εκτελεστική διευθύντρια του UNODC. «Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια του εμπορίου ναρκωτικών σε κάθε σημείο της παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι διακινητές κοκαΐνης εισέρχονται σε νέες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Αλλά ο σχετικός πλούτος της Αυστραλίας και η τιμή που οι χρήστες στη χώρα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τα ναρκωτικά, την καθιστούσαν εδώ και καιρό ελκυστική αγορά για τους εγκληματίες. Η εκτεταμένη ακτογραμμή της χώρας καθιστά επίσης δύσκολο για τις συνοριακές αρχές να εντοπίζουν τα παράνομα φορτία.

Η αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία κατάφερε να κάνει ρεκόρ κατάσχεσης κοκαΐνης τον Δεκέμβριο, όταν εντόπισε μια προσπάθεια εισαγωγής 2,34 τόνων του ναρκωτικού στη χώρα μέσω θαλάσσης. Η κοκαΐνη είχε εμπορική αξία 760 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (496 εκατ. δολάρια) με δυνατότητα να ισοδυναμεί με 11,7 εκατ. «πωλήσεις» στους δρόμους, δήλωσαν οι αρχές. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε δεκατρία άτομα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η κάνναβη παραμένει το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό στον κόσμο με 244 εκατ. χρήστες, που αντιπροσωπεύουν το 4,6% του παγκόσμιου πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών. Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η συχνότητα της χρήσης κάνναβης καταγράφηκε σε ποσοστό άνω του 12%, αναφέρει η έκθεση.

Η χρήση έκστασης - γνωστή και ως molly ή MDMA - στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία παρέμεινε μακράν η υψηλότερη παγκοσμίως, σύμφωνα με την έκθεση.

