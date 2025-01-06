ΗΠΑ: Σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετός στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε χθες Κυριακή χιόνια και παγετό σε μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ, με περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους σε περισσότερες από δέκα πολιτείες – από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ – να έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους αρχών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

Έχοντας πλήξει αρχικά τις κεντρικές πολιτείες, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον να προετοιμάζεται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο τη Δευτέρα – όταν το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα συνεδριάσει για να επικυρώσει επισήμως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν τα μέλη του Κογκρέσου να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανέφερε χιονοθύελλες στο Κάνσας και σε τμήματα του βορειοδυτικού Μισούρι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Οι δρόμοι καλύφθηκαν από χιόνι και πάγο και οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων, το χιόνι αναμένεται να φθάσει σε ύψος τα 15 έως 30 εκατοστά από το νότιο Οχάιο μέχρι την Ουάσινγκτον. H NWS προειδοποιεί για «επικίνδυνη συσσώρευση πάγου» στο βόρειο Κεντάκι και στο νότιο τμήμα της Δυτικής Βιρτζίνιας, καθώς και για το ενδεχόμενο δημιουργίας ανεμοστρόβιλων σε Άρκανσο, Λουιζιάνα, Μισισίπι και Αλαμπάμα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις στα αεροδρόμια του Κάνσας Σίτι και του Σεντ Λούις, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως η κακοκαιρία θα απομακρυνθεί το βράδυ της Δευτέρας από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά ένα κύμα αρκτικού ψύχους θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες 5-10 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

