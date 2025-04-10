Τυχόν αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, κάτι που ενδέχεται να συμβεί τον Ιούνιο όπως δήλωσε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, θα αποτελέσει «ανταμοιβή της τρομοκρατίας», εκτίμησε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

«Μια ‘μονομερής αναγνώριση’ ενός πλασματικού παλαιστινιακού κράτους από οποιαδήποτε χώρα, στην πραγματικότητα που ζούμε όλοι μας, θα αποτελέσει ανταμοιβή για την τρομοκρατία και στήριξη για τη Χαμάς», εκτίμησε ο Σάαρ χθες Τετάρτη το βράδυ με ανάρτησή του στο Χ.

«Αυτού του είδους οι ενέργειες δεν φέρνουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας, αλλά το αντίθετο: απλώς τις απομακρύνουν ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε.

Χθες Τετάρτη ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «τον Ιούνιο», με την ευκαιρία της διάσκεψης στην οποία θα συμπροεδρεύσει μαζί με τη Σαουδική Αραβία και η οποία θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της οποίας, όπως πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν το Ισραήλ.

«Πρέπει να οδεύσουμε προς την αναγνώριση και επομένως τους επόμενους μήνες θα το κάνουμε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 5 μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη.

«Ο στόχος μας είναι κάποια στιγμή τον Ιούνιο, όταν με τη Σαουδική Αραβία θα προεδρεύουμε σε αυτή τη διάσκεψη (σ.σ. για τη λύση των δύο κρατών), όπου θα μπορούσαμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το κίνημα αμοιβαίας αναγνώρισης από πολλούς», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Την ανακοίνωση αυτή του Γάλλου προέδρου χαιρέτισε η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, κάνοντας λόγο για «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η διάσκεψη του Ιουνίου έχει στόχο τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. Οι εκκλήσεις υπέρ «της λύσης των δύο κρατών», ενός παλαιστινιακού δίπλα στο Ισραήλ, έχουν αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σχεδόν 150 χώρες αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος. Τον Μάιο του 2024 η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία προχώρησαν στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ ακολούθησε η Σλοβενία τον Ιούνιο.

Ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών.

Πηγή: skai.gr

