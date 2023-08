Πυροβολισμοί σε High School στην Οκλαχόμα: Τέσσερις τραυματίες - Δείτε βίντεο

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματίες σημειώθηκε σε High School στις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα Ράγκμπι του Choctaw High School, στην Del City της Οκλαχόμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Multiple Injures reported as Numerous Shots Fired During High School Football Game in Choctaw Oklahoma pic.twitter.com/qTu9pdmH0Z