Το Ισραήλ παγώνει τις συνομιλίες με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων και ανακαλεί ολόκληρη την ομάδα των διαπραγματευτών από το Κατάρ, όπως δήλωσε σήμερα κυβερνητικές πηγές στην Jerusalem Post.

Οι πηγές διευκρίνισαν ότι «η Χαμάς δεν είναι πρόθυμη να υποχωρήσει από τις θέσεις της» και ότι «το Ισραήλ έκρινε αδύνατο να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις στην παρούσα κατάσταση».

Σύμφωνα με τις πηγές, το Ισραήλ θα προβεί σε πλήρη επαναξιολόγηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τις προηγούμενες ημέρες, το Ισραήλ είχε αποσύρει τη διαπραγματευτική τυυ ομάδα από την Ντόχα, αφήνοντας πίσω ελάχιστους χαμηλόβαθμους. Από σήμερα απέσυρε και τους τελευταίους, δείχνοντας ότι δεν είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω.

Μόνο 20 όμηροι από του 58 ομήρους που παραμένουν στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα παραμένουν ζωντανοί

Εχθές, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εδώ και πέντε μήνες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποδεχθεί «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα προκειμένου να επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων.

«Ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού» μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης που ξεκίνησε το Σάββατο, διαβεβαίωσε ο Νετανιάχου.

Είπε ότι το Ισραήλ έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο για την επίτευξη των στόχων του πολέμου στη Γάζα: «να νικήσουμε τη Χαμάς, η οποία διέπραξε τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου 2023, να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε πως η Γάζα δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για το Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

