Κι ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας ετοιμάζονται για την ύστατη μάχη στη Δαμασκό, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν παρακολουθώντας την ταχεία προέλαση των ανταρτών, εκτιμούν ότι το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ μπορεί να καταρρεύσει εντός των επόμενων ημερών.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN επισήμαναν ότι δεν πρόκειται για επίσημη εκτίμηση καθώς οι απόψεις ποικίλλουν, τονίζοντας ωστόσο ότι η άποψη που κερδίζει έδαφος είναι ότι πιθανώς μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο το καθεστώς Άσαντ θα έχει καταρρεύσει.

Υπό το βάρος των εξελίξεων με τους Σύρους αντάρτες να πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά στην πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να παραμείνει στην εξουσία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Σύρος πρόεδρος μέσω έμμεσων διπλωματικών προσεγγίσεων προς τις ΗΠΑ και τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, διαπραγματεύεται την πολιτική του επιβίωση.

Ο Άσαντ διέταξε τον στρατό του να υποχωρήσει για να υπερασπιστεί τη Δαμασκό, παραχωρώντας ουσιαστικά μεγάλο μέρος της χώρας στους αντάρτες, οι οποίοι κατέλαβαν τις μεγάλες πόλεις Χαλέπι και Χάμα σε μια γρήγορη επίθεση την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση έχουν ήδη εισέλθει στη Χομς και έχουν περικυκλώσει τη Δαμασκό καταλαμβάνοντας προάστια της πρωτεύουσας.

Ο Σύρος πρόεδρος επιδιώκει τη σύναψη συμφωνίας που θα του επέτρεπε να διατηρήσει την περιοχή που ελέγχει ο στρατός του ή που θα εγγυάται το ασφαλές πέρασμά του έξω από τη Συρία, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomberg.

Μια πρόταση που έκανε ο Άσαντ στις ΗΠΑ μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι η Συρία να διακόψει κάθε εμπλοκή με μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ, εάν οι δυτικές δυνάμεις ασκήσουν επιρροή για να σταματήσουν οι μάχες.

Παράλληλα, ο Άσαντ έστειλε τον Συρορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, Ιγνάτιος-Εφραίμ Β για να συναντήσει τον Ούγγρο Πρόεδρο Βίκτορ Όρμπαν για να μεταδώσει αυτό που θεωρεί ως υπαρξιακή απειλή για τη χριστιανική μειονότητα της Συρίας εάν επικρατήσουν οι ισλαμιστές αντάρτες. Πρόθεσή του είναι να μεταφέρει ο Όρμπαν, το μήνυμα στον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για μια δραματική τροπή των γεγονότων για μια δυναστεία που κυβέρνησε τη Συρία με σιδερένια πυγμή για μισό αιώνα, συνέτριψε ειρηνικές διαδηλώσεις το 2011 και προσκολλήθηκε στην εξουσία μέσα από χρόνια εμφυλίου πολέμου που πυροδότησε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης εποχής. Η ιρανική και η ρωσική στρατιωτική υποστήριξη ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του 59χρονου προέδρου, αλλά και οι δύο είναι πλέον απασχολημένοι και εξασθενημένοι από άλλες συγκρούσεις.

«Ο Άσαντ βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο, είναι σχεδόν όπως το 2015 όταν οι αντάρτες ήταν στις πύλες της Δαμασκού», είπε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός σύμβουλος στο Κρεμλίνο.

Η Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αιφνιδιάστηκε από την προέλαση των ανταρτών. Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να παραμείνει ο Άσαντ στην εξουσία.

Η πτώση της Χομς, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, θα μπορούσε να κόψει τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Δαμασκό με τη Μεσόγειο, μια περιοχή που αποτελεί το προπύργιο των Άσαντ και των πιστών τους από την αλαουιτική αίρεση.

Το πού βρίσκεται ο πρόεδρος δεν είναι σαφές, αν και πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Δαμασκό ή στην πατρίδα του την Αλ-Καρντάχα, κοντά στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ. Είναι επίσης πιθανό να βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη.

Το γραφείο του Άσαντ εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας «φήμες και ψευδείς ειδήσεις», λέγοντας ότι ο πρόεδρος παραμένει στην πρωτεύουσα.

Ο Άσαντ διέταξε το μεγαλύτερο μέρος του εναπομείναντος στρατού της Συρίας - που υπολογίζεται σε 30.000 έως 40.000 μαχητές - να επιστρέψει ώστε να υπερασπιστεί τη Δαμασκό. Εκπρόσωπος του στρατού είπε σε τηλεοπτική ομιλία το Σάββατο ότι ενισχύει την άμυνά του γύρω από την πόλη, αλλά και στη νότια Συρία.

Καθώς οι αντάρτες έχουν περικυκλώσει τη Δαμασκό από το βορρά και το νότο, το Ιράν έχει αποσυρθεί, διατηρώντας τους στρατιωτικούς του συμβούλους γύρω από την πρωτεύουσα. Ορισμένες ιρακινές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη επέστρεψαν επίσης στη χώρα τους αφού η κυβέρνηση παραχώρησε την ανατολική πόλη Ντέιρ Εζόρ σε Κούρδους μαχητές που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, αναφέρει το Bloomberg.

Το ρωσικό προσωπικό παραμένει τώρα κυρίως γύρω από την πρωτεύουσα και στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ και στη ναυτική βάση Ταρτούς.

Μετά από συνάντηση με τους Ιρανούς και Τούρκους ομολόγους του στην Ντόχα το Σάββατο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η Μόσχα «προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να μην επιτρέψει στους τρομοκράτες να επικρατήσουν».

Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε το Σάββατο ότι η αποχώρηση από τη Συρία μπορεί να είναι «το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί» στη Ρωσία, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές γύρω από τη Χομς για να προσπαθήσει να σταματήσει την προέλαση των ανταρτών. Όμως, καθώς η βοήθεια του Κρεμλίνου δεν είναι αρκετή, ο Άσαντ πιέζει στο παρασκήνιο για διαπραγματεύσεις.

Ένας βασικός στόχος είναι η διατήρηση του ελέγχου ενός τμήματος της χώρας και η επιλογή της πρότασης της Τουρκίας για πολιτική μετάβαση και την πιθανή επιστροφή εκατομμυρίων Σύριων προσφύγων, μείζον ζήτημα για την Άγκυρα.

Ο Άσαντ προτείνει επίσης ένα νέο σύνταγμα και συνομιλεί με την εξόριστη πολιτική αντιπολίτευση, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.



Δεν είναι σαφές εάν οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς. Τα γεγονότα στο πεδίο της μάχης έχουν τη δική τους δυναμική και ακόμη και χώρες όπως η Τουρκία που έχουν επιρροή στους αντάρτες μπορεί να μην είναι σε θέση να ελέγξουν πλήρως τα γεγονότα.

«Δεν νομίζω ότι καμία από αυτές τις εξωτερικές δυνάμεις έχει τη δύναμη επί των πληρεξουσίων τους για να αλλάξει την πορεία των γεγονότων», δήλωσε ο Andreas Krieg, διευθυντής της MENA Analytica Ltd με έδρα το Λονδίνο. «Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα στοιχήματα είναι ότι το καθεστώς Άσαντ μπορεί να μην μπορέσει να αντέξει».

Επίσκεψη του Πατριάρχη

Σε αυτό το πλαίσιο ο Άσαντ έστειλε τον Πατριάρχη Ιγνάτιο Εφραίμ Β' στην Ουγγαρία τη Δευτέρα για να μεταδώσει τους φόβους του. Η χριστιανική κοινότητα της Συρίας αποτελεί περίπου το 10% του πληθυσμού των 24 εκατομμυρίων της χώρας.

Από περιβάλλον του Τραμπ δεν υπήρξε σχόλιο επί του συγκεκριμένου, αλλά πηγές ανέφεραν ότι έστειλε τον σύμβουλό του για τη Μέση Ανατολή, Μασάντ Μπούλος, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σάββατο για να συζητήσουν την κατάσταση στην περιοχή.

Ο Άσαντ έχει ακολουθήσει παρόμοιες τακτικές στο παρελθόν. Ο ηγέτης του HTS Abu Mohammed Al-Jolani και άλλοι αντάρτες προσπάθησαν τις τελευταίες ημέρες να κατευνάσουν τους φόβους των χριστιανών και των άλλων μειονοτήτων της Συρίας ότι θα επιβάλουν ισλαμιστική κυβέρνηση.

Η κοινότητα των Αλαουιτών του ίδιου του Άσαντ, η οποία έχει βρίσκεται δίπλα του από το 2011 και πλήρωσε βαρύ τίμημα για να υπερασπιστεί το καθεστώς, φαίνεται επίσης να αισθάνεται ότι το τέλος μπορεί να είναι κοντά.

Η Nariman, μια Αλαουίτισσα είπε ότι η ίδια, ο σύζυγός της που είναι στις δυνάμεις ασφαλείας και ο 23χρονος γιος τους διέφυγαν στο πατρογονικό τους χωριό κοντά στο Jableh στη δυτική Συρία. Είπε ότι υπήρχαν πολλές οικογένειες σαν τη δική της.

Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει για τον Άσαντ αυτή τη φορά, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

